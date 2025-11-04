Obavijesti

IZVJEŠĆE

Svako peto dijete živjelo u zonama sukoba 2024. godine

Više od polovice ukupnog broja slučajeva teških kršenja počinjeno je u samo četiri regije: palestinskim teritorijima pod izraelskom okupacijom, u Demokratskoj Republici Kongu, Nigeriji i Somaliji

Oko 520 milijuna djece širom svijeta živjelo je u zonama sukoba u 2024. godini, 47 milijuna više nego prethodne godine i najveći zabilježeni broj od 2005. godine, prema izvješću organizacije Save the Children objavljenom u utorak. Humanitarna skupina izjavila je da to znači da je svako peto dijete diljem svijeta živjelo u aktivnim zonama sukoba u 2024. godini. U izvješću se navodi da je samo prošle godine potvrđeno 41.763 "teških kršenja prava djece", što je povećanje od 30 posto u odnosu na 2023. godinu i rekordno visok broj.

Čelnik UN-ove agencije za palestinske izbjeglice (UNRWA) u ožujku 2024. je na platformi X pozivajući se na podatke UN-a objavio da je u napadima izraelske vojske na Pojas Gaze "u četiri mjeseca ubijeno više djece u Gazi nego u četiri godine u svim sukobima diljem svijeta".

U izvješću Save the Children navedeno je da je ukupno zabilježen 61 sukob na državnoj razini, što znači da su oni u kojima je barem jedna zaraćena strana bila državna vlada, što je najveći broj od 1946. godine.

Florian Westphal, glavni izvršni direktor organizacije Save the Children Njemačka, pozvao je na hitnu političku akciju. U vrijeme globalnog gomilanja vojske, zaštita djece mora biti u središtu sigurnosne politike, rekao je, dodajući da je skandalozno da vlade troše više na oružje nego na zaštitu djece u zonama sukoba.

Izvješće se temelji na podacima Instituta za istraživanje mira (PRIO) sa sjedištem u Oslu i izvješćima Ujedinjenih naroda.

Zone sukoba definirane su kao područja unutar 50 kilometara od mjesta koje je doživjelo barem jedan "slučaj sukoba" u određenoj godini.

