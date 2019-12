'Svakog normalnog trebalo bi biti sram Kolindinog ponašanja'

Odmah na početku intervjua Ivo Josipović se osvrnuo na prometnu nesreću u kojem je sudjelovao službeni autobus kampanje Kolinde Grabar Kitarović te na činjenicu da se vozač nije zaustavio.

- Mislim da je važna procjena događaja, ako je važna situacija onda se štićenu osobu štiti, ali ovdje mislim da je sve jasno i nisam vidio posebni razlog zbog kojeg bi kolona nastavila. Mislim da će procjena MUP-a o tome što se dogodilo biti realna i da neće biti utemeljena na ocjeni štićene kolone, rekao je Josipović.

Rekao je da, što se tiče predsjedničkih izbora, nije objektivan te da bi volio da u drugi krug uđe Zoran Milanović. Tko će biti druga osoba mu je, kaže - svejedno.

- Tko će biti drugi, meni je svejedno, jer je on ta konstitucija jake ličnosti koja će se dobro boriti s drugim kandidatom. Ovo zadnje što se događa, silni pad Kolinde Grabar Kitarović i to presuđuje i vodi raspletu, svi ti njeni strašni gafovi, njezino sramoćenje i nje i funkcije predsjednice mislim da je nešto što obilježava ove izbore, piše N1.

Na pitanje ima li Kolinda Grabar Kitarović istinsku potporu u HDZ-u, Josipović je dogovorio:

- Pustimo sad ideologiju, politiku i stranačko navijanje, svaka opcija ima svog kandidata, ali ne znam da itko tko voli ovu zemlju i tko drži do njenog ugleda može zdušno podržavati gospođu Grabar Kitarović, jer ovo što ona radi je neviđeno na našoj političkoj sceni, ta količina autogolova koje ne daje samo sebi, nego i instituciji predsjednika Republike. Ovo je zaista prilično strašno što gledamo.

- Vjerojatno bi HDZ čvršće stao iza Grabar Kitarović da se ne ponaša kako se ponaša. Mislim da bi svakog normalnog trebalo biti sram. Estradizirala je funkciju predsjednice, osramotila i sebe i nas, odlučan je Josipović.

Što se tiče njenih poruka koje odašilje s predizbornih skupova, Josipović kaže da je 'to jedan populistički pristup koji je jedno vrijeme možda davao rezultat. Računi se svode realnim kriterijima. Ako pobijedi, volio bih da se ponaša bitno drugačije nego sada.'

Ivo Josipović već je ranije rekao da o Miroslavu Škori izvan politike nema loše mišljenje. No, što je s njegovim porukama?

- Naravno da nimalo ne izazivaju simpatije ljudi koji se oko njega kreću, pritom mislim na Bujanca i društvo. Za to osobno nemam simpatija, međutim, neke njegove poruke o, primjerice, sekularnoj državi vrlo su prihvatljive. Jandroković pokušava ogaditi Škoru kod desnih birača.

- Kad uspoređujemo kandidate, uspoređujući ta dva desna kandidata, za mene nema nikakve dvojbe, Škoro je za nju televizor u boji.

I na kraju, Josipović je odgovorio na pitanje hoće li eventualni poraz Kolinda Grabar Kitarović značiti i kraj za Andreja Plenkovića?

- To je teška situacija. Mislim da je Grabar Kitarović toliko ovisna o HDZ-u i toliko nesamostalna i bez HDZ-a ne može ništa da je jasno da je ona kandidat Plenkovićev i da će to biti jak motiv njegovim ozbiljnim protivnicima, a ima ih koliko hoćete. To je borba europskog HDZ-a protiv neeuropskog i mislim da će neeuropski jako uprijeti u činjenicu poraza na izborima. Milanović je, primjerice, jaka ličnost i bez obzira na podršku SDP-a, on je izrazito samostalan i njegov eventualni poraz nitko neće povezivati s Bernardićem.