Sve bi moglo potrajati: Gradovi neće baš brzo opraštati dugove

Tko je blokiran tri godine, blokada mu se skida, ali dug ostaje. Oni s dugom do 20.000 kuna i blokadom duljom od tri godine idu, ako žele, u brzi stečaj s otpisom dijela duga. Sve Vladine institucije opraštaju do 10.000 kuna duga blokiranima.

To su tri glavne mjere kroz tri zakona koje je u četvrtak Vlada poslala u Sabor. U odnosu na predstavljanje zakona prije mjesec i pol, najveća novina je da gradovi, općine, županije i njihove komunalne tvrtke ipak neće automatski otpisivati dugove do 10.000 kuna.

Kao što smo pisali, to je neustavno i Vlada ne može narediti nikome otpis osim onima kojima je sama vlasnik. Tako su i gradovi, njihove tvrtke u istom rangu kao i banke i telekomi. Mogu otpisati dug do 10.000 kuna, ali ako žele. Vlada će ih za to nagraditi poreznom olakšicom. Gradovi trebaju donijeti svoje odluke nakon stupanja na snagu zakona, mogu propisati dodatne kriterije poput prihoda po kućanstvu... Tako da bi sve moglo potrajati.

Mirka Jozić, pročelnica u Zagrebu, pohvaljuje mjeru, ali kaže da oni svakako neće svima opraštati jer smatra nepoštenim da netko ima visoku plaću, nekretnine, a da mu oproste do 10.000 kuna duga. Zato država i njene tvrtke opraštaju svima dug do 10.000 kuna ako su bili blokirani 31. 12. 2017. godine.

Prije se, s gradovima i njihovim tvrtkama, spominjalo da će pomoći 180.000 blokiranih. Sad je taj broj skromniji.

Marić: Ovo je jednokratna mjera

Ministar financija Zdravko Marić je rekao da će momentalno s oprostom biti deblokirano 7000 blokiranih. Ostalima će se dug barem smanjiti. Oni ne trebaju raditi ništa, nema socijalnih kriterija, sve će ići automatski.

- Ovo je jednokratna mjera. Želimo pomoći, ali dugovi se moraju plaćati - rekao je Marić.

Otpise će pojedinačno najviše podnijeti HZZO i HRT.

Nakon otpisa do 10.000 kuna, oni koji još duguju, imat će pravo otplate ostatka tijekom pet godina.

Drugi zakon uvodi brzi stečaj za blokirane. Onaj tko je blokiran dulje od tri godine s iznosom do 20.000 kuna ići će u brzi stečaj. Naravno, ako to želi. Ukoliko nema imovine, stečaj će se otvoriti i zatvoriti, a dugovi obrisati. Ako ima, ona bi trebala biti prodana dok se ne namiri dio duga. Ostatak se briše.

- Pomoći ćemo oko 120.000 ljudi - rekao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

Treći zakon uključuje skidanje blokade nakon tri godine, ali dug ostaje. Mijenja se i to da ovršitelj snosi sve troškove ovrhe, a tek ako uspije naplatiti, onda trošak plaća dužnik. Time se žele spriječiti masovne ovrhe koje su za ovrhovoditelja besplatne. Zakoni još moraju proći Sabor. Vjerojatno će stupiti na snagu na jesen.