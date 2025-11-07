Sve češći napadi: Japan je na divlje medvjede poslao vojsku

Japan je na brdoviti sjever zemlje poslao vojnike radi sve učestalijih napada medvjeda na lokalne stanovnike. Operacija je započela u gradiću Kazunu, gdje se stanovnicima tjednima govori da izbjegavaju guste šume koje ga okružuju, ostanu kod kuće nakon mraka i nose zvona kako bi odvratili medvjede koji koji u naseljima traže hranu.

"Čak i da je privremena, pomoć vojnika je veliko olakšanje", rekao je lokalni dužnosnik Yasuhiro Kitakata. "Mislio sam da medvjedi bježe kada čuju buku, ali zapravo krenu prema vama. Zastrašujuće!", dodao je.

U Japanu je od travnja registrirano više od stotinu napada medvjeda i dvanaest smrtnih slučajeva, objavilo je ministarstvo okoliša.

Zadatak vojnika je postavljanje i obilazak metalnih zamki za medvjede koje, kada se uhvate, odstrijele profesionalni lovci.

Nakon Kazuna, gradića s 30.000 stanovnika poznatog po termalnim izorima, vojnici će otići u druga mjesta prema ugovoru koji traje do kraja studenoga.

Posljednjih tjedana medvjedi su napali kupce u supermarketu, turista koji je čekao na autobusnoj stanici u blizini UNESCO-ve svjetske baštine i osakatili radnika u termalnom odmaralištu. Neke škole morale su se privremeno zatvoriti nakon što su medvjedi viđeni u njihovoj blizini.

Napadi medvjeda često dosežu vrhunac u listopadu i studenom, jer životinje intenzivno traže hranu prije zimske hibernacije.

Japanski crni medvjedi, uobičajeni u većem dijelu zemlje, mogu biti teški i do 130 kilograma. Smeđi medvjedi na sjevernom otoku Hokkaidu teški su do 400 kilograma.