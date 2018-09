Sve im treba: Odjenite svojeg školarca, i to za samo 50 kuna!

Tenisice su 24 kune, trenirka 18, košulja sedam kuna, dvije majice 14 te hlače (tričetvrt dužine) devet kuna. Odjeća i obuća za školarca stoji ukupno 72 kune.

To su cijene u jednom od splitskih second hand shopova. Kad se navedenom iznosu doda 25 kuna, koliko stoji jakna, a tijekom našeg posjeta nije ih bilo u ponudi, no stići će, jasno je da se dijete može odjenuti i obuti za stotinjak kuna. Pa čak i puno jeftinije jer u toj prodavaonici cijene padaju kako se bliži kraj tjedna, a tada se dijete može obući i za 50 kuna. Ponedjeljkom kilogram odjeće stoji 120 kuna, utorkom 100, srijedom 80, pa tako sve do subote, kad je kilogram odjeće po izboru samo 20 kuna.

Trgovinu smo posjetili u četvrtak, a da smo pričekali dva dana, cijene bi bile još za 60 posto manje. Što se tiče obuće, kilogram od ponedjeljka do četvrtka stoji 60 kuna, petkom 40, a subotom 20, kao i odjeća.

- Interes roditelja je velik cijele godine, a pogotovo u ovo vrijeme uoči početka školske godine. Najveće gužve su subotom, kad je najjeftinije, ali i ponedjeljkom, kad stižu nova odjeća i obuća i kad je izbor najveći - rekla nam je ljubazna prodavačica u splitskom second hand shopu.

I u zadarskom second hand shopu cijene su kao u Splitu, od 120 kuna, koliko kilogram odjeće stoji u ponedjeljak, do 20, koliko je u subotu. U četvrtak, kad smo ih posjetili, imali su dobar izbor odjeće za djecu i vjerojatno bi svatko mogao naći nešto za svog školarca. Prodavačice su rekle da jako puno roditelja s djecom dolazi po odjeću i obuću.

U Zagrebu smo obišli prodavaonice rabljenom odjećom u najužem središtu grada, u Ilici od Ulice Republike Austrije do Trga bana Jelačića. Ima ih pet, no niti u jednoj ne nude odjeću za djecu. Jeftino se opskrbiti mogu samo odrasli.

Odjeću za djecu pronašli smo samo u prodavaonici Tekstil Housea u Ulici Franje Račkog nedaleko od Trga žrtava fašizma. Nisu imali velik izbor, a ponudom je dominirala ljetna odjeća. Ipak, bilo je nešto dugih hlača od trapera i kepera, nekoliko majica dugih rukava te tankih i debljih vestica. U četvrtak, kad smo bili u prodavaonici, sve je stajalo sedam kuna, u petak su, rekli da su cijene spuštene na pet kuna, a u subotu bi svaki komad odjeće trebao stajati samo tri kune.

U četvrtak su nudili samo jedne tenisice, dječje, manji broj, no bile su kao nove i s kotačićem za vožnju na peti. I one su stajale sedam kuna. Redovne cijene hlača, prije ovog sniženja, bile su između 20 i 30 kuna, tanke majice s dugim rukavima i kapuljačom stajale su 15 kuna, majica dugih rukava malo više od 20, a pletene vestice do 30 kn. Prodavačica je rekla da će u ponedjeljak dobiti novu kolekciju te da će biti više jesenske odjeće, odnosno one dugih rukava i nogavica te laganih jaknica i vesti. U prodavaonicama rabljenom odjećom nema uvijek svih veličina i ne može se uvijek računati da ćemo pronaći baš ono što trebamo. Ponekad se može naići na potpuno nove komade, još s originalnom etiketom, ali često ima i staromodne, vrlo iznošene odjeće

Tema: To mi treba