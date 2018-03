Sve je snimljeno: Evo kako su raznijeli bankomat u Karlovcu

Još se ne zna jesu li počinitelji, kao u drugim sličnim slučajevima u Hrvatskoj, eksploziju izazvali upuhivanjem eksplozivne plinske smjese u kućište bankomata ili na neki drugi način. Bankomat koji se nalazi s druge strane ulaza u trgovinu nisu dirali.

- Probudila me je snažna eksplozija. Pomislio sam da je sudar, no kad sam izišao, čuo se alarm. Vidio sam da je u eksploziji uništen bankomat, rekao nam je stanovnik naselja Dubovac. Njega, kao i ostale stanare te karlovačke gradske četvrti, u petak u 2.30 sati probudila je snažna eksplozija na bankomatu Karlovačke banke koji se nalazi u izlogu trgovine.

Eksplozija je uništila kućište bakomata, a iz policije do završetka očevida nisu željeli otkriti jesu li počinitelji uspjeli doći do kaseta s novcem i, ako jesu, koliko su otuđili. Policija je izvijestila tek da su u 2.39 sati zaprimili dojavu građana da je došlo do eksplozije i oštećenja bankomata, prilikom čega je nastala materijalna šteta, ali da nema ozlijeđenih.

Voditelj poslovnice nije htio komentirati pljačku, tek je rekao da je u noći obaviješten o ekploziji bankomata, što ga je iznenadilo, kao i ostale Karlovčane, jer ovakav način pljačke u Karlovcu još nije viđen. Dodao je da zbog svega trgovina do daljnjega ne može raditi. Da je riječ o profesionalcima upućuje činjenica da su počinitelji pažljivo dozirali eksplozivnu tvar koja je oštetila tek metalno kućište aparata.

Njegovi dijelovi su rasuti diljem parkirališta, a u eksploziji nije popucalo nijedno staklo izloga ni vrata uz koja je ugrađen.

Obijanje bankomata eksplozijom nova je metoda pljačkaša koja je sve popularnija posljednjih mjeseci. Tako su sredinom ožujka raznijeli bankomat PBZ-a u sklopu trgovačkog centra u Rijeci, a početkom studenog prošle godine, u jednoj noći, raznijeli su bankomate u Rovinju i Zagrebu. U oba slučaja u pitanju je bio pokušaj, odnosno nisu uspjeli doći do novca.