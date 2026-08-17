Sve je spremno za sjednicu o nezakonitom otpadu u Gospiću: Evo tko bi sve trebao doći

SASTANAK

Gospić će danas ponovno biti u središtu političke pozornosti zbog slučaja nezakonito odloženog otpada u Bilajskoj ulici i nalaza PFAS spojeva u podzemnim vodama. U ponedjeljak u 16 sati u velikoj dvorani Kulturno-informativnog centra Gospić održat će se 32. sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode.

Sjednica je prvotno trebala biti održana u petak, 14. kolovoza, ali je odgođena zbog velikih požara na području Omiša i Pelješca.

Politički dan u Gospiću počinje već prijepodne. Most je za 11.55 sati na Trgu Stjepana Radića najavio konferenciju za medije pod nazivom Daljnji koraci Mosta vezano uz ekološku katastrofu u Lici. Ta je stranka posljednjih dana najavila nastavak političkih aktivnosti vezanih uz slučaj, uključujući i inicijativu za izglasavanje nepovjerenja Vladi.

Uoči sjednice saborskog Odbora, u 15.30 sati ispred Kulturno-informativnog centra zajedničku izjavu dat će i predstavnici lijeve i lijevocentrističke oporbe. Najavljeni su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić iz Možemo, Anka Mrak-Taritaš iz GLAS-a, Marijana Puljak iz Centra, Loris Peršurić iz IDS-a, Matija Posavec iz Nezavisne platforme Sjever, Dalija Orešković iz DOSIP-a i Milorad Pupovac iz SDSS-a.

U FOKUSU OKOLIŠ, ZDRAVLJE I SANACIJA

Na sjednici Odbora raspravljat će se o dosad poduzetim aktivnostima, mogućim rizicima za okoliš i zdravlje ljudi te planiranom načinu, rokovima i financijskom okviru sanacije onečišćene lokacije.

Izvjestitelji će biti predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Ministarstva zdravstva.

Na dnevnom redu nalazi se i prijedlog da se u utorak, 18. kolovoza, u Gospiću održi javno saslušanje na kojem bi trebali sudjelovati ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, ministrica zdravstva Irena Hrstić, predstavnici Državnog inspektorata, ličko-senjski župan Ernest Petry, gospićki gradonačelnik Darko Milinović te predstavnici drugih nadležnih institucija.

Treća točka dnevnog reda odnosi se na prijedlog dopune Kaznenog zakona koji je podnijela saborska zastupnica Marija Selak Raspudić.

Sjednici bi, prema ranijoj najavi, trebao nazočiti i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Njegovo sudjelovanje zatražila je skupina članova Odbora, smatrajući da rasprava o mogućim okolišnim i zdravstvenim rizicima te odgovornosti za sanaciju može otvoriti i pitanje kaznenopravne odgovornosti.

GRAĐANI TRAŽE ODGOVORE

Današnji skup u Gospiću okupit će predstavnike Vlade, pravosudnih i zdravstvenih institucija, lokalne vlasti te saborske zastupnike.

Pred nadležnima su brojna pitanja na koja građani Gospića već tjednima traže jasne odgovore – koliki je stvarni rizik za okoliš i zdravlje ljudi, kada će početi uklanjanje nezakonito odloženog otpada, kako će biti provedena sanacija te, prije svega, tko će snositi odgovornost za stanje na lokaciji u Bilajskoj ulici.

Slučaj Gospić tako više nije samo lokalni ekološki problem, već tema koja je otvorila ozbiljna politička, zdravstvena, pravosudna i pitanja odgovornosti na nacionalnoj razini.