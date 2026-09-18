Sve je više gonoreje i sifilisa u Splitu: 'Ljudi su se opustili. Kao turistički grad smo predvodnici'

U splitskom Kliničkom bolničkom centru posljednjih se godina bilježi porast broja slučajeva sifilisa i gonoreje, spolno prenosivih bolesti koje su se donedavno smatrale rijetkima. Povećanu incidenciju potvrdila je za Dalmatinski portal docentica Dubravka Vuković, predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Split.

Kao jedan od mogućih uzroka porasta navodi promjene u spolnom ponašanju, na koje su djelomično utjecale i profilaktičke terapije za prevenciju HIV-a. Riječ je o metodama PrEP i PEP koje se koriste kod rizičnih skupina.

- Jedan od mogućih utjecaja na povećanu incidenciju posljednjih godina jest ponovno slobodnije spolno ponašanje, čemu su doprinijele i profilaktičke terapije - kazala je Vuković.

Istaknula je i da su ljudi postali opušteniji otkad je HIV, zahvaljujući modernom liječenju, postao kronična bolest.

- Kada su kolege infektolozi stabilizirali liječenje HIV-a i pretvorili ga u kroničnu bolest, ljudi su se ponovno opustili. Zato sada vidimo porast nekih praktički zaboravljenih spolno prenosivih bolesti - pojasnila je.

Split kao turistički grad ima veći broj slučajeva

Na broj spolno prenosivih infekcija u Splitu značajno utječe i činjenica da je grad veliko turističko središte. Vuković je podatke usporedila s drugim hrvatskim gradovima.

- Nedavno sam bila na skupu s kolegama iz Osijeka i oni kažu da u svojim ambulantama gotovo uopće ne viđaju spolno prenosive bolesti. Mi smo kao turistički grad sigurno predvodnici, možda u negativnom smislu, kada govorimo o tim infekcijama - odgovorila je.

Dodatni problem predstavlja sve veća otpornost uzročnika sifilisa na antibiotike. Bolest se standardno liječi penicilinom, no Vuković upozorava da postoji realna mogućnost da se u budućnosti ostane bez učinkovitih terapijskih opcija.