Sve je više nespremne djece za školu, ali se stručnjake i dalje ignorira

Sve je više nespremne djece za školu, ali se stručnjake i dalje ignorira
Posebno je alarmantna činjenica da vrtići i škole ne smiju razmjenjivati stručne podatke o djeci - dakle, o njihovu razvoju, eventualnim poteškoćama, terapijama koje prolaze itd.

Oni znaju hrpu riječi na engleskom, lijepo i pišu, ali ne znaju sami obući papuče, ne mogu sami otići u toalet, ne snalaze se. A to je i važnija vještina za prvašiće od čitanja i pisanja. Tako govore učiteljice razredne nastave, ali i odgojiteljice u vrtićima. Problemi s emocionalnom nezrelošću i nedostatkom važnih vještina kod djece u dobi od šest do sedam godina, dakle, onih koja polaze u prvi razred osnovne škole, sve su ozbiljniji. Upozoravaju na to već godinama i stručnjaci i oni koji s djecom rade u školama i vrtićima. No dva ključna elementa nedostaju - roditelji i obrazovne vlasti.

