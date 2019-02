Sve je više optužnica za šverc ljudi: 'Htio sam kupiti prsten'

Višestruko je porastao broj optužnica protiv švercera migranata za njihovo krijumčarenje na karlovačkom općinskom sudu.

Prošle godine i u prva dva mjeseca ove godine sud je zaprimio ukupno 283 optužnica s jednim ili više okrivljenika kojima se sudi da su iz koristoljublja, za unaprijed dogovoreni novčani iznos, kroz Hrvatsku prevozili strane državljane u namjeri da im omoguće da ilegalno izađu s hrvatskog teritorija i uđu u neku od drugih država članice Europske unije, a tereti ih se za kazneno djelo 'protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak' u Hrvatskoj ili drugoj državi članici EU.

Preopterećeni su i zatvori

Pritisak je velik, a to potvrđuje podatak da smo 2017. godine za članak 326. Kaznenog zakona imali tek dva predmeta, da bi lani zaprimili 224, a u samo prva dva mjeseca ove godine još 59 novih predmeta. To je veliki pritisak na sud jer se radi o hitnim predmetima, naime većina okrivljenika su strani državljani i određen im je istražni zatvor koji za lakša kaznena djela istječe za godinu dana, a za teža za dvije - govori sutkinja i glasnogovornica općinskog suda Blaženka Lugar Vladić.

Dodala je i da se sudi uglavnom ljudima iz Sirije, Iraka, Irana, Ukrajine, Albanije, iz Kurdskih zemalja, te u nešto manjem broju ljudima iz Srbije i BiH, a najmanje Hrvatima.

Svi uhićenima su dodijeljeni odvjetnici po službenoj dužnosti, a nerijetko nakon toga i sami angažiraju svoje odvjetnike, te su im osigurani i službeni prevoditelji, a u radu su već naišli i na situaciju da neki jezici niti nemaju svoje pismo. Sutkinja dodaje kako su većina uhićenih stranci i svi se oni nalaze u istražnom zatvoru, dok su manjem broju ljudi s prostora EU i njima se uglavnom određuju mjere opreza. Uslijed toga osim na sud veliki je pritisak usmjeren i na zatvore.

Kako se većina nalazi u pritvorima imali smo problema zbog velikog opterećenja na karlovački zatvor zbog čega smo morali većinu preseliti u zatvore u Gospiću i Remetincu - govori nam sutkinja.

Kazne zatvora od jedne do osam godina

Dosada je dosuđeno sedamdesetak presuda, a osim zatvorskih presuda osuđenicima se oduzima i imovina, vozila koja su prenamijenili i koristili za počinjenje kaznenog djela poput kombija i kamiona, kao i predmete za koje je utvrđeno da su korištena ili proistekla iz počinjenja kao što su mobiteli, novac i drugo.

Inače je za krijumčarenje migranata previđena kazna zatvora od 1 do 8 godine zatvora, dok je za teža djela u kojima su ljudima koje prevoze ugrožen život i zdravlje, poput prevoženja u prostoru bez dovoljno zraka i prostora, predviđene kazne zatvora i do 12 godina. Sutkinja je u prilog tome istaknula osuđujuću presudu od pet godina zatvora koja je izrečena državljaninu Srbije jer je u tovarnom prostoru VW transportera prevozio čak 21 ljudi iz Afganistana.

- U odmjeravanju kazne uzimaju se u obzir sve olakotne i otegotne okolnosti, životne prilike, okolnosti počinjenja kaznenog djela i ostalo, no svakako pokušavamo ukazati da kaznama utječemo i na eventualne buduće počinitelje i da ih njima odvratimo od - eventualnog prijevoza migranata - govori sutkinja, dodajući da su krijumčari migrante prevozili uglavnom zbog čiste zarade i imovinske koristi.

Mladić švercao migrante za kupi djevojci prsten

Neki su se izjasnili da su to radili zbog teške situacije ili otplate kredita, a prisjetila se i mladića koji je plačući rekao da je od zarade htio djevojci kupiti zaručnički prsten. Neki su to učinili prvi puta, a ima i profesionalaca koji su zbog toga već bili kažnjavani.

Što se tiče zarade od prijevoza ona se kreće od 200 do 5000 eura, a neki počinitelji su iskazali i da su i sami nasamareni vozeći migrante u zabludi da to nije kazneno djelo u RH, dok su drugi mislili da voze svojevrsne taksi vožnje, a ima i slučajeva među državljanima BiH koji to smatraju dijelom folklora.

