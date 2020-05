Sve mjere stožera: Kako ćemo u crkvu, na frizuru, kod masera

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je upute za suzbijanje korona virusa u školama i vrtićima, preporuke za rad frizerskih salona i brijačnica, rad fizioterapeuta u izvanbolničkoj okolini i salona za masažu, upute crkvama za organiziranje misa.

Škole i vrtići

Djeca s kroničnim bolestima ili u doticaju s kroničnim bolesnicima. Preporučuje se ostanak kod kuće djece i osoblja/djelatnika s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) kao i djece čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti. Ako ukućani osoblja/djelatnika imaju jednu od navedenih bolesti ili su starije životne dobi (65 i više godina), osoblje/djelatnici se tijekom boravka kod kuće pridržavaju mjera fizičkog razmaka u donosu na ukućane kao i pojačane higijene, radi zaštite ukućana.

Ostanak kod kuće kada je to moguće. Također potičemo ostanak kod kuće sve djece za koju se to može osigurati, s obzirom da broj djece u vrtićima i školama može biti takav da se mjere fizičkog razmaka u tim kolektivima neće moći poštovati. Budući da će se nastava na daljinu i dalje održavati, potičemo nastavak obrazovanja djece razredne nastave od kuće, u svim situacijama kad je to moguće.

Rad ustanove neophodno je organizirati na način da se osigura u što većoj mjeri socijalno distanciranje (fizički razmak) kao i pojačana osobna higijena i higijena prostora. Fizički razmak od najmanje dva metra u zatvorenom prostoru posebno provode djelatnici u odnosu na druge djelatnike, te se navedeni fizički razmak preporučuje održavati kada je god moguće između djelatnika i djece, s iznimkom njege djeteta koja se provodi u što kraćem vremenu.

U istom zajedničkom prostoru (primjerice zbornica) djelatnici održavaju fizički razmak od 2 metra, te se sastanci, dogovori i edukacije djelatnika odvijaju e-komunikacijom ili telefonom, a ulazak roditelja u ustanovu treba izbjeći kad je god moguće. U istom prostoru u isto vrijeme smiju boraviti isključivo djeca i odgajatelj/nastavnik iz iste odgojno-obrazovne grupe.

Fizički razmak kao i pojačanu osobnu higijenu djece neophodno je poticati ali treba očekivati da će kod provedbe neminovno dolaziti do određenih odstupanja uslijed razvojnih značajki pojedinih dobi koje karakterizira:

− istraživanje prostora i predmeta koji okružuju dijete (u određenoj dobi stavljanje u usta

ruku i predmeta),

− znatiželja u odnosu na druge osobe/drugu djecu,

− nerazumijevanje uputa,

− nepoštovanje uputa, motorička nespretnost i nedoraslost,

− motorički nemir i potreba za kretanjem.

Fizioterapeuti i maseri

Nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima i osigurati dostupnost dozatora za dezinfekciju ruku.

U ulaznim prostorima, pultovima za obavljanje plaćanja usluga te u radnom prostoru nužno je na raspolaganje postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 posto).

Sjedeća mjesta u prostoru za čekanje rasporediti tako da zadovoljavaju mjere fizičke udaljenosti, odnosno na minimalnim razmacima od 1,5 metara i predviđeni su za odrasle osobe koje su u poslovnom prostoru u pratnji malodobnog klijenta ako iz bilo kojeg razloga ne mogu čekati izvan poslovnog prostora. Svi ostali klijenti koji dođu radi usluge čekaju svoj red izvan poslovnog prostora.

Sadržaje/materijale za zabavu treba izbjegavati

Treba ukloniti časopise. Klijentima ne posluživati piće/grickalice i slično.



Zaštitne pregrade

U dijelovima poslovnog prostora za obavljanje plaćanja usluge, odnosno putovima, preporučuje se postavljanje zaštitne pregrade od pleksiglasa ili drugog prozirnog materijala pogodnog za redovito čišćenje i dezinfekciju.



Fizičko distanciranje

U poslovnim prostorima je potrebno osigurati minimalni međusobni razmak od 1,5 metara između svih osoba koje se u jednom trenutku nalaze u prostoru izuzev klijenta i djelatnika za vrijeme pružanja usluge. Udaljenost od 1,5 metara treba osigurati u svim smjerovima od svakog radnog mjesta.

Označivanje

Pri tome treba osigurati adekvatan prostor za kretanje. Puteve kojima se osobe kreću unutar poslovnih prostora poželjno je označiti.

Nužno je osigurati dostatnu količinu papirnatih maramica i ostalih jednokratnih materijala, opreme i sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju, uključujući i opremu za odlaganje otpada sukladno uputama.Uobičajene ogrtače za klijente, ako je moguće, preporučuje se zamijeniti jednokratnima.Nužno je osigurati dostatnu količinu zaštitne opreme za zaposlenike.Dijelove prostora koji su bili eventualno korišteni kao igraonice treba zatvoriti, tj. staviti ih van funkcije.Sve prostorije treba što češće provjetravati, čak i za vrijeme lošeg vremena. Ne zaboraviti prozračiti između smjena.

Sanitarni čvorovi

Za sanitarne čvorove potrebno je osigurati učestalije pravilno čišćenje i higijenu. Ako je moguće, preporučuje se da se osiguraju odvojeni sanitarni čvorovi za klijente i zaposlenike.

Frizerski saloni i brijačnice

Vidljive obavijesti

Za sve djelatnike i klijente prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima i osigurati dostupnost dozatora za dezinfekciju ruku

Dezinficijens

U prostorima čekaonice, odnosno ulaznim prostorima, pultovima za obavljanje plaćanja usluga te u radnom prostoru nužno je na raspolaganje postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 posto)

Čekaonice

Sjedeća mjesta u prostoru za čekanje rasporediti tako da zadovoljavaju mjere fizičke udaljenosti, odnosno na minimalnim razmacima od 1 odrasle osobe koje su u salonu u pratnji malodobnog klijenta ako iz bilo kojeg razloga ne mogu čekati izvan prostora salona. Svi ostali klijenti koji dođu radi usluge čekaju svoj red izvan salona.

Zaštitne pregrade

U dijelovima salona preporučuje se postavljanje zaštitne pregrade od pleksiglasa ili pogodnog za redoviti čišćenje i dezinfekciju

Fizičko distanciranje

U salonima je potrebno osigurati minimalni međusobni razmak od 1,5 metara između svih osoba koje se u jednom trenutku nalaze u prostoru izuzev klijenta i djelatnika za vrijeme pružanja usluge.

Crkve

Vjernike će na ulazu umjesto svete vode dočekati dezinficijensi, a vjernici će morati biti dva metra udaljeni jedni od drugih, piše Večernji list.

U slučaju da se ne poštuje razmak, odnosno da bude previše vjernika u crkvi, dio će misu pratiti izvan crkve. Pričest će se primati u ruke, dok će se mir davati bez rukovanja.

Također, iz klupa će biti uklonjeni molitvenici i pjesmarice, a i crkveni zbor će biti na fizičkoj distanci. Djeci se neće stavljati križić na čelo tijekom pričesti, a samo će se glavni koncelebrant pričestiti kruhom i vinom.

Izbjegavat će se i klasične ispovjedaonice, a do daljnjeg su odgođene kateheze, pričesti i svete potvrde.

Milodar će se prikupljati tako da vjernici neće dolaziti u kontakt s košaricom.

Možemo u vikendice na more

S obzirom na epidemiološku situaciju daje se uputa nadležnim stožerima da se odlazak na nekretninu u vlasništvu smatra vitalnim obiteljskim razlogom.

E-Propusnica se može izdati vlasniku nekretnine i osobama koje s njim žive u zajedničkom kućanstvu.

Također, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je danas Odluku o izmjeni Odluke o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Ličko-senjske županije, što znači mogućnost kretanja bez propusnice između jedinica lokalne samouprave na području Ličko-senjske županije, pa tako od danas i za stanovnike mjesta Udbine.



Naglašava se da su cestovno blokadni punktovi policije smješteni na prometnim pravcima koji povezuju Policijsku upravu ličko-senjsku sa susjednim policijskim upravama, te na čvorištima prema autocesti A-1.

Postupanje je identično kao i do sada, odnosno građani prilikom ulaska ili izlaska iz Ličko-senjske županije trebaju pokazati e-Propusnicu temeljem koje mogu ući ili izaći iz Županije.