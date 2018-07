"Sve namjere ove reforme idu u prilog budućih umirovljenika"

Na trosatnoj sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a na kojoj su u ponedjeljak sudjelovali svi članovi i članice Vlade teme su bile zadnja dva tjedna rada Sabora, aktivnosti Vlade, pregled niza stranačkih, te unutarnjopolitičkih i međunarodnih aktivnosti u kojima je HDZ sudjelovao tijekom lipnja.

Ministar Pavić stranačkim je kolegama predstavio je konture reforme mirovinskog sustava, dok će ih u utorak na sastanku predstaviti koalicijskim partnerima koji nisu zadovoljni najavljenom reformom mirovinskog sustava. Premijer Andrej Plenković je nakon sjednice rekao kako očekuje da će se na sutrašnjem sastanku ući u detalje predložene reforme.

- Smisao reforme je dugoročna održivost mirovinskog sustava, primjerenost mirovina, nastojanje da aktualni i budući umirovljenici budu u ravnopravnom položaju, da povećavamo iznos prosječne mirovine u iznosu na prosječnu plaću uzimajući u obzir kako je to u drugim članicama Europske unije. Mi trenutno imamo puno veći broj ljudi koji ide u neki oblik prijevremene mirovine u odnosu na starosnu i to ćemo nastojati smanjiti. Mislim da sve namjere ove mirovinske reforme idu u prilog budućih umirovljenika i održivosti našeg mirovinskog sustava- izjavio je Plenković, te dodao da je na sjednici ministar financija Zdravko Marić govorio je o naznakama reforme poreznog sustava.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Obje ove reforme dio su naših napora za nastavkom strukturnih reformi uz povećanje ulaganja uz provedbu nacionalnoga programa reformi i fiskalnu konsolidaciju. Te ideje su dobro prihvaćene, a očekujemo daljnje javno savjetovanje i argumentiranu raspravu o najboljim i održivim rješenjima- rekao je Plenković.

Plenković vjeruje da će stav HDZ-ovih partnera o reformi biti mnogo pozitivniji nakon što ih Pavić sutra izvijesti o detaljima , a inicijalne ocjene mirovinske reforme vidi kao opaske na bazi komentara a ne na bazi supstance. Na pitanje hoće li se određeni sporni dijelovi korigirati Plenković je rekao kako su tek u fazi pripreme za javno savjetovanje.

- Važno je senzibilizirati javnost, istaći da se aktualni umirovljenici nemaju apsolutno nikakvog razloga osjećati ugroženima i pitati se jesu li njihove mirovine u pitanju. Naprotiv, mi želimo da oni koji tek trebaju ići u mirovinu znaju u što će uplaćivati, kolike će biti mirovine, da im se pruži izbor na kraju. Nema priče o nekakvom demontiranju drugog mirovinskog stupa- uvjerava Plenković.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Premijer je na sjednici izvijestio i o sastanku Vijeća za demografsku revitalizaciju na kojem je bila i predsjednica republike. U nastojanju da na cjeloviti način poduzimamo demografske mjere koje će biti održive, financijski priuštive i koje će imati konkretne učinke da se poprave negativni demografski trendovi u zemlji. raspravom je Plenković zadovoljan i smatra da su prijedlozi i predsjednice i svih ministara bili veoma kvalitetni.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Aktivnosti koje je predstavila ministrica Murganić vrlo su blizu ideje i Vlade i predsjednice republike. Važno je da ono što zajednički poduzimamo prođe procjenu fiskalnoga učinka. Predsjednica je odmah potpisala zakon o dječjem doplatku koji je proširio to pravo na još 150.000 djece, a to govori koliko smo zajednički privrženi da omogućimo obiteljima da se odlučuju imati više djece, a to je ključno, imati cjelovit pristup da bi se senzibilizirala javnost i promijenila klima u društvu i da okrenemo ove trendove, koji traju duže od mandata ove vlade, u pozitivniji smjer- rekao je Plenković

Kada je u pitanju izglasavanje nagodbe u Agrokoru koja je najavljena za srijedu, Plenković je rekao da će, prema njegovim informacijama, vjerovnici nagodbu potpisati.