Sve o pogrebu kraljice Elizabete II.: Ispraćaj kreće u podne, dolaze brojni šefovi država...

Kraljica Elizabeta II. bit će pokopana u ponedjeljak, 19. rujna. Ispraćaj bi trebao početi u podne po srednjoeuropskom vremenu u Westminsterskoj opatiji u Londonu.

Očekuje se dolazak brojnih šefova država i vlada iz cijelog svijeta te nekoliko europskih kraljica i kraljeva na državni sprovod britanske kraljice Elizabete II.

Sve je popraćeno detaljnim protokolom koji počinje u 6.30 sati.

Ovdje je sve što trebate znati:

6.30 Vrata Westminster Halla će se zatvoriti, čime će početi pripreme za procesiju.

8.00 Vrata Westminsterske opatije otvorit će se kako bi vjernici počeli zauzimati svoja mjesta. Šefovi država, svjetski čelnici i kraljevske obitelji iz cijeloga svijeta okupit će se u Kraljevskoj bolnici u Chelseaju prije nego što otputuju u opatiju na sprovod.

10.35 Skupina iz Kraljičine čete podići će kraljičin lijes i nositi ga u procesiji od Westminster Halla do državnog topovskog lafeta Kraljevske mornarice, koji će biti postavljen ispred sjevernih vrata zgrada.

10.44 Kočija će napustit New Palace Yard Westminster Halla, putujući duž Parliament Squarea, Broad Sanctuaryja i The Sanctuaryja, na putu do Westminsterske opatije. Rutu će osiguravati Kraljevska mornarica i Kraljevski marinci.

10.52 Povorka će stići do zapadnih vrata opatije gdje će nositelji podići lijes s lafeta i unijeti ga u opatiju.

11.00 Započinje misa, a premijerka Liz Truss i glavna tajnica Commonwealtha, Patricia Scotland, obavit će čitanja.

11.55 Oglasit će se Last Post, nakon čega će uslijediti dvominutna šutnja unutar opatije i diljem zemlje.

12.00 Nacionalom himnom Reveille, završiti će pogrebna služba. Lijes napušta opatiju te kreće procesija.

12.15 Lijes će pratiti kralj i njegova supruga, princ i princeza od Walesa i članovi kraljevske obitelji koji će hodati u povorci do Wellington Archa u Green Parku.

13.00 Povorka će stići do Wellington Archa gdje će lijes biti prebačen u mrtvačko vozilo te krenuti prema Windsoru. Kralj Charles i njegova supruga, princ i princeza od Walesa i članovi obitelji odvest će se automobilom u Windsor.

15.06 Državna mrtvačko vozilo stići će na Albert Road i pridružiti se povorci.

15.10 Povorka će putovati do kapele svetog Jurja u dvorcu Windsor, ići niz legendarni Long Walk, kroz Cambridge Gate, niz Cambridge Drive i zatim Parade Ground i Horseshoe Cloister Arch.

15.20 Guverneri i premijeri iz cijelog Commonwealtha stići će na zapadna vrata kapelice i biti ispraćeni do svojih mjesta u lađi.

15.25 Članovi kraljevske obitelji koji ne prate lijes doći će na zapadna vrata i odvest će ih se na njihova mjesta.

15.40 Kralj i članovi kraljevske obitelji koji hodaju u povorci pridružit će se kraljičinom lijesu.

15.53 Procesija će se zaustaviti na dnu zapadnih stepenica kapele Svetog Jurja, ispod, u samostanu Potkova. Nosilac će podići lijes s državnih mrtvačkih kola i kraljica će biti odnesena u kapelu.

16.00 Služba će početi kad povorka uđe u kapelu i lijes bude postavljen na katafalk u Quireu. Službu će voditi glavni svećenik Windsora, dok će molitve izreći župnik Sandringhama, ministar Crathie Kirk, kapelan Windsor Great Parka. Prije završne pjesme, Carska državna kruna, kugla i žezlo bit će postavljeni na oltar. Lijes će biti spušten u kraljevski trezor.

19.30 Kraljica će biti pokopana u Memorijalnoj kapeli kralja Georgea VI., gdje su pokopani i njen pokojni suprug, vojvoda od Edinburgha, i sestra princeza Margaret. Privatni pokop vodit će glavni svećenik od Windsora, a nazočiti će mu kralj i kraljevska obitelj.

