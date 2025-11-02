Danima nakon tragedije u kojoj je ubijen Aleš Šutara mještani su i dalje šokirani. Romi smatraju da policija ima krivog čovjeka. 'Moj sin to nije napravio', kaže majka osumnjičenog za ubojstvo
MJEŠTANI I DALJE U ŠOKU PLUS+
Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'
Nakon tragičnog događaja u kojem je ubijen Aleša Šutara (48), Novo Mesto više nije isto. Ulice su puste, kafići poluprazni, a u zraku se osjeća tjeskoba. Ljudi šapću, spuštaju pogled, i svi zastanu na mjestu strašnog ubojstva i u tišini gledaju u stotine lampaša i nekoliko poruka koje su tamo ostavljene. U grad i okolna sela raspoređen je veći broj policajaca, a članovi tajništva Vijeća za nacionalnu sigurnost donijeli su odluku o aktiviranju mješovitih patrola policije i vojske. Vojska će, prema odluci Vlade, pružati podršku policiji ljudstvom i tehnikom, ali bez policijskih ovlasti.
