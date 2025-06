Sve o vojnom roku: Koliko traje, koja je plaća i koga neće zvati. Ovo trebaju znati budući ročnici

Ministar obrane Ivan Anušić predstavio je u srijedu izmjene i dopune zakona kojim bi se nakon 2008. godine vratilo služenje vojnog roka kao temeljno vojno osposobljavanje.

Kao razloge navode izmjene globalnih geopolitičkih i sigurnosnih okolnosti, sve češće klimatske promjene, elementarne nepogode i slične izazove te ističu da je namjera obučiti ročnike osnovnim vojnim vještinama i vještinama snalaženja u kriznim situacijama.

Osobe s prigovorom savjesti služit će civilnu službu



VOJNI OBVEZNICI

Vojna obveza dužnost je svih za to sposobnih državljana Republike Hrvatske

Vojna obveza nastaje u godini u kojoj državljanin navršava 18 godina (upis u vojnu evidenciju)

Vojna obveza sastoji se od: novačke obveze, temeljnog vojnog osposobljavanja, odnosno civilne službe i služenjau pričuvnom sastavu

Žene vojni obveznici ne podliježu novačkoj obvezi i obvezi temeljnog vojnog osposobljavanja, ali mogu pohađati dragovoljno temeljno vojno osposobljavanje koje je jedan od uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu



NULTA GENERACIJA

S obzirom na dugogodišnji prekid obveznog služenja vojnog roka, bilo je potrebno odrediti početnu, nultu generaciju ročnika

Na TVO upućuje se novaka u kalendarskoj godini u kojoj navršava 19 godina

Na TVO mogu se (iznimno) uputiti i novaci stariji od 19 godina, a najkasnije do navršene 30 godine života



PROCES NOVAČENJA

Područni odjel za poslove obrane poziva i upućuje novake na zdravstvene preglede

Zdravstveni pregledi provode se u zdravstvenim ustanovama koje odredi ministar zdravstva ili u Ministarstvu obrane (Vojno zdravstveno središte)

Ocjena povjerenstva o sposobnosti za vojnu službu može biti: sposoban za vojnu službu, nesposoban za vojnu službu



TEMELJNO VOJNO OSPOSOBLJAVANJE

TVO traje DVA mjeseca

Provodit će se na TRI lokacije – KNIN, SLUNJ, POŽEGA

Do pet naraštaja godišnje, do 800 ročnika po naraštaju – do 4 000 godišnje

TEMELJNO VOJNO OSPOSOBLJAVANJE

PRAVA ROČNIKA

plaća u iznosu od oko 1.100 eura neto mjesečno

dva mjesecasluženja TVO-a upisuje se u radni staž

zaposlenom ročniku prava iz radnog odnosa miruju u skladu sa Zakonom o radu i ne smije dobiti otkaz zbog toga što pohađa temeljno vojno osposobljavanje

zaposleni ročnik na TVO ostvaruje pravo na naknadu od oko 1.100 eura neto mjesečno

plaćeni troškovi prehrane i prijevoza, plaćeni dopust i dr.

pod jednakim uvjetima prednost pri zapošljavanju u tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave imat će nezaposlena osoba koja je završila TVO



KOGA SE NE UPUĆUJE NA TVO

Novaka koji je pravomoćno osuđen na kaznu maloljetničkog zatvora ili na bezuvjetnu kaznu zatvora

Novaka kojem je izrečena mjera obveznog psihijatrijskog liječenja ili obveznog liječenja od ovisnosti i prisilnog smještaja u zdravstvenoj ustanovi

Novaka protiv kojega je pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se goni po službenoj dužnosti



KOGA SE OSLOBAĐA TVO-a

Novaka koji je ocijenjen nesposobnim za vojnu službu

Novaka koji se na temelju ugovora s MORH-om najmanje dvije godine obrazovao za kadeta

Novaka koji je stekao hrvatsko državljanstvo naturalizacijom ili prirođenjem, ako je u državi čiji je bio građanin regulirao obvezu vojnog osposobljavanja

Novaka koji osim hrvatskog ima i strano državljanstvo i regulirao je obvezu vojnog osposobljavanja u inozemstvu

Novaka polaznika policijske škole Ministarstva unutarnjih poslova koji je podnio zahtjev za oslobađanje od obveze

Novak zaređeni svećenik, đakon i redovnik koji se zavjetovao te osoba istog statusa vjerskih zajednica koja je podnijela zahtjev za oslobođenje od obveze



TEMELJNO VOJNO OSPOSOBLJAVANJE – ODGODE

STUDENTI: novak koji je upisan na visoko učilište – treba dostaviti nadležnom područnom odjelu za poslove obrane najkasnije do 31. prosinca tekuće godine potvrdu o upisu u nastavnu godinu radi odgode TVO-a

odgoda zbog studiranja može biti najdulje do 30. lipnja u kojoj novak navršava 29 godina

SPORTAŠI: novaku se može odgoditi TVO do jedne godine radi sudjelovanja na svjetskim i europskim prvenstvima, međunarodnim natjecanjima i državnim prvenstvima –

najkasnije do 30. lipnja u kojoj novak navršava 29 godina

novak koji boravi u inozemstvu i nije uveden u vojnu evidenciju u RH, dužan je prijaviti se nadležnoj diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu RH najkasnije do navršenih 29 godina života



TEMELJNO VOJNO OSPOSOBLJAVANJE – ODGODE

Ako u kućanstvu nema drugoga člana koji privređuje – najdulje godinu dana

Ako se zaposlio kao vježbenik – najdulje godinu dana

Ako su u njegovu kućanstvu samo članovi kojima je za svakodnevne životne potrebe prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe – do lipnja u kojem navršava 29 godina

Ako ima utvrđen datum za sklapanje braka – najdulje tri mjeseca

Ako očekuje rođenje djeteta do odlaska na vojno osposobljavanje – najdulje godinu dana

Ako je prije odlaska na temeljno vojno osposobljavanje nastupila smrt u njegovu kućanstvu ili užoj obitelji – do idućeg roka za upućivanje

Ako je otvorio obrt ili samostalnu djelatnost – najdulje godinu dana od registracije



PRIGOVOR SAVJESTI

Osobama koje zbog vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravne sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u Oružanim snagama dopušten je prigovor savjesti i obavljaju poslove u civilnoj zaštiti i u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Novak je dužan u zahtjevu za civilnu službu učiniti uvjerljivim vjerske ili moralne razloge zbog kojih traži civilnu službu

O zahtjevu odlučuje tijelo nadležno za civilnu zaštitu u roku od 30 dana; protiv rješenja nije dopuštena žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske

Civilna služba u civilnoj zaštiti traje 3 mjeseca

Civilna služba u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave traje 4 mjeseca



PRIGOVOR SAVJESTI – ODBIJANJE ZAHTJEVA

Novak može podnijeti zahtjev za civilnu službu nakon zdravstvenog pregleda

Tijelo nadležno za civilnu zaštitu novaku će odbiti zahtjev za civilnu službu:

ako je pravomoćnom presudom utvrđeno da je podnositelj zahtjeva počinio kazneno djelo uporabom oružja

ako podnositelj zahtjeva posjeduje oružje, osim osoba koje imaju izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene

ako podnositelj zahtjeva nije naveo traži li civilnu službu zbog vjerskih ili moralnih nazora, a to nije učinio ni u roku u koje ga je tijelo nadležno za civilnu zaštitu

pozvalo da u tom smislu dopuni svoj zahtjev



KOGA SE NE UPUĆUJE NA OBAVLJANJE CIVILNE SLUŽBE

Novaka:

koji je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora

koji ima odgojnu mjeru ili sigurnosnu mjeru psihijatrijskog liječenja protiv kojega je pokrenut kazneni postupak po službenoj dužnosti dok postupak ne bude pravomoćno okončan



ODGODA OBAVLJANJA CIVILNE SLUŽBE

Novak koji je upisan na visoko učilište za vrijeme školovanja, ima pravo na odgodu najkasnije do 30. lipnja kalendarske godine u kojoj navršava29 godina

Novak koji je upisan na visoko učilište dužan je najkasnije do 31. listopada dostaviti potvrdu o upisu, odnosno o pohađanju visokog učilišta za nastavnu godinu

Novaku se može na osobni zahtjev i na zahtjev Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno nacionalnog sportskog saveza odgoditi civilna služba najviše do jedne godine, a najkasnije do 30. lipnja u kojoj novak navršava 29 godina radi njegova sudjelovanja na

svjetskim i europskim prvenstvima, međunarodnim natjecanjima i državnim prvenstvima



PRAVA CIVILNIH ROČNIKA

Civilni ročnik u civilnoj zaštiti ima pravo na mjesečnu neoporezivu naknadu sukladno odluci ministra nadležnog za civilnu zaštitu

Civilni ročnik u civilnoj zaštiti ima osiguran smještaj i prehranu

Civilni ročnik za vrijeme civilne službe ima pravo na naknadu troškova prijevoza

Civilni ročnik ima pravo na izvanrednidopust u trajanju od pet dana:

za sklapanje braka

za rođenje djeteta

zbog smrti člana uže obitelji

Zaposlenom ročniku u civilnoj službi prava iz radnog odnosa miruju, u skladu sa

Zakonom o radu i ne smije dobiti otkaz



ŠTO U SLUČAJU NEODAZIVANJA NA TVO

Ako se novak ne odazove pozivu na TVO, nadležni područni odjel za poslove obrane izdaje nalog policiji za njegovo dovođenje u nadležni područni odjel za poslove obrane ili najbližu postrojbu Oružanih snaga

Novčanom kaznom od 250,00 do 1.320,00 eura kaznit će se za prekršaj osoba:

ako se bez opravdanog razloga ne odazove pozivu za sudjelovanje u vojnoj obvezi

ako se bez opravdanog razloga ne odazove pozivu za sudjelovanje u TVO

ako bez opravdanog razloga ne dođe na obavljanje civilne službe te ako bez opravdanog razloga napusti civilnu službu



HODOGRAM

Osoba koji navrši 18 godina uvodi se u vojnu evidenciju u nadležnom Područnom odjelu za poslove obrane

Na TVO upućuje se novaka u kalendarskoj godini u kojoj navršava 19 godina, Područni odjel za poslove obrane poziva i upućuje novaka na zdravstveni pregled

Zdravstvena ustanova u kojoj se obavljaju zdravstveni pregledi donosi ocjenu sposobnosti za vojnu službu novaka (ocjene sposoban (5), (4), (3) i nesposoban (1)

Ocjenu zdravstvene sposobnosti za vojnu službu Područni odjel upisuje u evidenciju i novaku izdaje vojnu iskaznicu te ga upoznaje s ocjenom

Nakon što je utvrđena zdravstvena sposobnost za vojnu službu, novak može podnijeti prigovor savjesti, odnosno zahtjev za civilnu službu.

Područni odjeli pozivaju novake ocijenjene sposobnim za vojnu službu, a koji nisu izrazili prigovor savjesti, na TVO

Novaci, sukladno zakonu, imaju pravo na odgodu temeljnog vojnog osposobljavanja u slučajevima koji su propisani zakonom



ODLUKA O NEPOZIVANJU NOVAKA

Hrvatski sabor može donijeti odluku o nepozivanju novaka na temeljno vojno osposobljavanje – /obrnuta mogućnost u odnosu na rješenje koje je bilo u Zakonu o obrani od 1. siječnja 2008. odnosno od dana suspenzijeobveznog služenja vojnog roka/



NOVOSTI ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Osoba može biti primljena kao vojnik/mornar u djelatnu vojnu službu ako ima osnovnoškolsko obrazovanje uz uvjet da do isteka prvog ugovora o vojničkoj službi uz potporu Ministarstva obrane završi srednjoškolsko obrazovanje

Djelatnim vojnim osobama kojima je izrečena uvjetna osuda odnosno kojima je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro predlaže se omogućiti ostanak u vojnoj službi

Djelatnoj vojnoj osobi omogućuje se sufinanciranje dijela kamate na stambeni kredit prema uvjetimai kriterijima propisanim pravilnikom ministra obrane

Novela ovog Zakona prepoznala je potrebu daljnjeg poboljšanja uvjeta života i rada i standarda djelatnih vojnih osoba tijekom njihova profesionalnog razvoja odnosno od početka službe do prestanka službe s ostvarivanjem prava na mirovinu