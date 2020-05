Sve sam prijavio. Tko je s mise u Solinu išao u Dom za starije?

Ranko Ostojić gostovao je na N1 televiziji i komentirao trenutnu korona krizu u Hrvatskoj.

Što se tiče doma za starije u Splitu rekao je: "Dom u Splitu je situacija u kojoj treba spašavati prethodne propuste, od imenovanja osobe koja ne zadovoljava kriterije da bude ravnatelj i situacije da skrivaju najvažniju istinu, a to je da sve mjere koje su nalagali nisu mogli provesti i to potvrđuju i riječi osoblja u Domu i štićenici. Ako sami šivate maske i nemate za opremu onda ste opasni za štićenike i okolinu. Žalosti da nakon reakcija tijekom noćne evakuacije gdje ministri Beroš i Bedeković kažu da ako je netko znao da imaju temperaturu će snositi sankcije i onda za mjesec dana mijenjaju mišljenje i sve je u redu. U odnosu na broj stanovnika Splitsko-dalmatinska županija je najgora po broju zaraženih, a u županijskom stožeru su ljudi koji su zajedno sa županom Blaženkom Bobanom u istragama za stvari koje su zajedno radili."

- Nakon mise u Solinu 19. ožujka kada su se zarazili i gradonačelnik i župnik, pogledajte koliko se ljudi zarazilo i nitko nije rekao nijednu riječ. Je li tada došlo do ulaska virusa u Dom u Vukovarskoj - kritizirao je. Na pitanje koja su njegova saznanja odgovara da ne želi o detaljima jer se strogo drži Zakona o kaznenom postupku. Naglasio je da je pozvao policiju da im iznese što zna, te da je isto rekao i ministru Viliju Berošu, ali da nije bilo reakcije.

Ne smijemo biti dugo bez ministra obrane

- Razgovaralo se također i o ostavci ministra obrane Damira Krstičevića, za to je rekao da nije prvi put da su to bili igrokazi 'dajem ostavku, pa se prihvaća ili ne'. Prevladao je strah da ne može dobiti 76 glasova za novog ministra, ali u ovo doba koronakrize se ne moraju poštovati ni zakoni ni Ustav, a to je odlika HDZ-a - smatra Ostojić. Smatra kako je najgore to što bi Hrvatska trebala biti dugo bez ministra obrane, što ne može raditi niti jedna ozbiljna država i kako je to vrlo opasna situacija.

U vezi ljetnih izbora smatra da se Nacionalni stožer toliko uživio u svoju ulogu da odlučuje i o datumu izbora umjesto Sabora, pa ga ne bi čudilo da Stožer za ona područja gdje HDZ ne dobiva puno glasova proglasi karantenu ili stavi više ljudi u samoizolaciju.

Zbog njegove objave na Facebooku iz HDZ-a su najavili da će tražiti Ostojićevu smjenu s čela saborskog odbora za nacionalnu sigurnosti jer smatraju da veliča jugoslavenstvo i Tita. Odgovorio je da je upozorio na to da je 18 ljudi preminulo, a da ga oni zbog toga prozivaju da je jugoslavenčina i da veliča Tita.