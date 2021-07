Vesna Vučemilović našla se u fokusu stranačkih prepirki nakon ostavke njenog brata Miroslava Škore, a u N1 Studiju uživo rekla je da se zalaže za poštivanje pravne procedure. “Škoro je predsjednik stranke u ostavci, isto tako je odgovorna osoba u ostavci – odgovara za sve kao i prije, sve dok se ne provede u Ministarstvu uprave.”

Vučemilović smatra da se sjednica predsjedništva stranke trebala održati isti dan kada je objavljena ostavka.

“Ljudima treba osigurati mogućnost uključivanja videovezom i ključno je da svi članovi Predsjedništva budu uključeni u sastanak koji je najavljen. Moram priznati, sumnjiva mi je bila nagla objava na Facebooku Škore. Facebook stranica nije oglasna plača Ministarstva uprave ni Narodnih novina”, kaže.

Ne želi iznositi prljavo rublje u javnost

Navela je da ne želi iznositi prljavo rublje u javnost. “Tko god je doživio prijetnju, obratio se policiji”, rekla je osvrnuvši se na optužbe glasnogovornice koja tvrdi da joj je Vučemilović priprijetila zavrtanjem vrata.

Kaže da ne zna što je sporno u njezinom zahtjevu da se sastane Predsjedništvo. “Nije istina da sam nastojala obmanjivati javnost nego upravo suprotno. Javno prepucavanje mora prestati. Još uvijek je nejasno zašto sjednica nije bila isti dan i tko je na Facebooku objavio ostavku. Nitko ne spori da je Škoro dao ostavku, ali sve što se događalo nakon toga je sumnjivo i sporno”, rekla je Vučemilović.

“Nismo sjevernokorejska stranka, svaki član ima pravo na mišljenje”

Član predsjedništva DP-a Igor Peternel rekao je u subotu za N1 da se “gospođa Vučemilović nekorektno ponaša i medijski divlja te da nervoznim javnim istupima cijelu stranku dovodi u svojevrsnu talačku krizu”, dok ona za sebe kaže da je trezvena i smirena. “Nismo sjevernokorejska stranka, svaki član ima pravo na mišljenje. Autokratski pristup nije dobar za stranku. Inzistiram da se poštuje zakon, ne znam što je tu loše”, kaže.

Normalno je da u svakoj stranci postoji različito mišljenje, mi nismo klonovi. Isti stav nije u duhu domokratskih principa, rekla je, dodavši kako je ovo krizna situacija, a PR stranke se ponaša “vrlo čudno”.

“Optuživanjem mene se ruši ugled stranke”, dodala je.

“Objava na društvenim mrežama unijela je nemir u stranku. Ključno pitanje je tko je gospođici Jozeljić dao odobrenje da objavi službeni dokumet na Facebooku”, govori Vučemilović. “Pojavila se u zadnjoj kampanji, a ono što je radila, bolje da i nije radila.”

“Prljava kampanja nije osmišljena u Škorinoj glavi”

Vučemilović kaže da “prljava kampanja Miroslava Škore nije osmišljena u njegovoj glavi, a na kraju je bio odgovoran za puno toga s čime nije imao veze”.

“Ne smije se odustati, politika je takav posao. Ne vidim razlog zašto bi on odustao. On je predsjednik u ostavci. Miroslav Škoro mora voditi računa o tome da je upravo on obećao da neće otići, ima obavezu prema tim ljudima. Ako je i bio toliko umoran, sve se moglo napraviti ljudski do sabora stranke. A napadi na mene nešto su što je samo dolilo ulje na vatru”, kaže.

Usporedbi s Ružom Tomašić joj je na čast, kaže Vučemilović.