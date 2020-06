Sve što znaju je vrijeđati: Kako su 'Napuhani balon' i 'Sport Billy' upropastili sučeljavanje

Tijekom prvog velikog sučeljavanja šefova HDZ-a i SDP-a Andreja Plenkovića i Davora Bernardića na RTL-u nije nedostajalo međusobnih uvreda, napada i diskvalifikacija...

<p><strong>Andrej Plenković </strong>(HDZ) je čelnika SDP-a prozvao da kao pretendent na funkciju premijera ne zna ništa, a posebno se to odnosilo na europske poslove. Spočitavao mu je da je mlad i kako još ima vremena učiti. Počelo je tvrdnjom<strong> Davora Bernardića </strong>(SDP), da je Hrvatska u Europi daleko najgora u korištenju europskih fondova. Spomenuo je i program Next generation te ustvrdio da se on budžetira do polovice 2018. godine te da ako dobijemo sredstva iz njega, da će to biti tek početkom 2022. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Upute DIP-a za izbore</strong></p><p>- Majko moja! - dometnuo je Plenković i nastavio kako je taj program nastao u proteklih nekoliko mjeseci u kontekstu korona krize.</p><p>- Moram priznati da sam osupnut, da vi planirate biti premijer, a ne znate apsolutno ništa! Kakva 2018. Nadam da nećete s ovakvim neznanjem dobiti priliku da zastupate Hrvatsku na Europskom vijeću. Ni elementarne stvari ne znate. Mlad ste čovjek, mogli ste se pripremiti. Ima par ljudi u SDP-u koji o tome nešto znaju o Europi, ali očito je apsorpcijska sposobnost vrlo tanka - rekao je Plenković.</p><p>- Vi ste zato najpametniji. Vi ste genije. Rasturate! Jako puno znate, ali situacija je katastrofa. Sebastian Kurtz vam je opalio šamarčinu. - ubacivao se Bernardić. </p><p>Plenković je odgovorio da se nabacuje floskulama, kao što je to radio protekli mandat u Saboru. </p><p>- Vi ste jedan napuhani balon – ustvrdio je šef SDP-a. </p><p>Plenković je na to komentirao kako polako izlazi na površinu čovjek koji je sam sebe diskvalificirao izjavama o predsjedniku Sabora. U sučeljavanju Bernardić nije propustio priliku u nekoliko navrata podsjetiti Plenkovića da mu je 11 ministara otišlo iz Vlade zbog sumnje na korupciju, da je njegov glavni državni inspektor u vrijeme koronakrize zapošljavao ženu za 17.000 kuna. </p><p>- To ste vi, korupcija u svojoj biti i najboljem svijetlu – kazao je Bernardić.</p><p>Spočitnuo mu je aferu "Vjetroelektrane" i Josipu Rimac, Tomislava Ćorića za kojeg je kazao da je u zadnjih mjesec dana "umočen" direktno u dvije velike afere, afera 'Ina' i afera 'Vjetroelektrane'. Plenković ga je pak više puta prozvao da govori neistine te mu poručio da bude ozbiljan. Jedna od tema bila je i smanjivanje broja ministarstava pa je šefa SDP-a zanimalo hoće li Plenković imati ministara s obzirom na broj koji je morao napustiti Banske dvore. Plenković je uzvratio kako je iz Vlade Zorana Milanovića moralo otići devet ministara. Ostali su, kazao je, otišli u rekonstrukcijama i da se samo protiv jednog ministara iz njegove Vlade trenutno vodi "određena istraga". Spomenuo je Plenković i Krešu Beljaka koji je "obijao aute", ali i Anku Mrak Taritaš kazavši Bernardić da je pita koliko repova iza nje nakon Zakona o Gunji. </p><p>- Koje biste vi ministre htjeli da ih imenuje predsjednik - pitao je Plenković šefa SDP-a, a Bernardić mu je uzvratio kako "nije profesor da ovdje ispituje". </p><p>- Imate komplekse od Milanovića, još iz Ministarstva - uzvratio je Bernardić i time otvorio put još jednom međusobnom diskvalificiranju. </p><p>- S predsjednikom surađujem sukladno zakonima i Ustavu. A ja sam čuo da ste vi bili đak Milana Bandića. Čak sam čuo da vam je on pomogao da postanete predsjednik SDP-a. Je li vas on stvorio? – upitao je Plenković. </p><p>- Ne. Ja sam se u SDP učlanio s 18 godina, a ne kao vi s 40 godina u HDZ. Gdje ste bili s 18? Za rukicu vas je dovela Jadranka Kosor. Vama je Vaso Brkić osigurao pobjedu, ali su vas u međuvremenu svi napustili, vi ste sad one man show. Nemate ni s kim koalirati. Imate sa Škorom, on vas želi na mjestu ministra vanjskih poslova - uzvratio je Bernardić.</p><p>- Vama je Škoro pomogao. On je vaš saveznik. Nisam čuo niti jednu riječ protiv Škore. Mislim da ima neka nevidljiva ruka koja surađuje SDP sa Škorom. Ja sam u HDZ došao svojim angažmanom, pobijedio - odgovorio je Plenković. </p><p>Pobrajao je Bernardić što sve lijeva Vlada s njim na čelu planira napraviti ako osvoji vlast i ustvrdio da će građanima donijeti sigurnost. Na pitanje Plenkovića od iz koje proračunske linije će naći sav taj novac za realizaciju obećanog Bernardić je uzvratio: "Neće se krasti u državi, otuda nam novac"</p><p>- Ovo je Sport Billy koji ima 'supersak' – uzvratio je Plenković. </p><p> </p><p>Pitao je šef SDP-a i aktualnog premijera zašto nije donio Zakon o obnovi Zagreba nakon potresa, a Plenković mu je odgovorio kako se takav zakon ne donosi preko noći. Spočitnuo mu papire, koje je Bernardić koristio tijekom debate. Kazao je i kako "ovaj SDP nema ništa svoje pa mora koristiti researchere s konkurentske televizije". </p><p>- Je li vas za emisiju pripremala Maja Sever...Gospodine Bernardiću ovo su vam pisali što novinari, što mediji, što vaši kolege - kazao je Plenković.</p><p>Prozivao je Bernardić premijera i da mu ne vjeruju investitori, poduzetnici, a Plenković se ubacivao opaskama kako im vjeruju. </p><p>- Da, da, obožavaju vas, misle da ste genij. Pogotovo ugostitelji, radnici u turizmu – odgovorio je šef SDP-a. Plenković mu je uzvratio da su radnici u turizmu preživjeli zahvaljujući njegovoj Vladi, a pitao je Bernardića i zna li koliko su zakona promijenili u turističkom sektoru.</p><p>- Vidio sam da u HDZ-u otvarate booking stranice – kazao je Bernardić.</p><p>- HDZ otvara? Nevjerojatno. Kada biste vi znali kakve razgovore vodimo s Bookingom i iznajmljivačima, onda biste razumjeli što radimo. Ali ne razumijete – uzvratio je Plenković. </p><p>Kako preživjeti mjesec s minimalcem bilo je jedno od pitanja na koja Plenković nije odgovorio, ali je ustvrdio da građani bolje žive nego prije četiri godine. Bernardić je kazao kako može zamisliti život na minimalcu, jer mu je brat radio za takvu plaću i u krizi ostao bez posla. </p><p>- Sad pričate o velikim plaćama i kako ljudi dobro žive u našoj zemlji. Dajte se probudite, spustite se u realnost. Dođite iz tog Bruxellesa. Dođite ovdje. Morate se probuditi – poručio mu Bernardić svoj političkom konkurentu.</p><p>- Bernardić nije u realnosti, ni u Zagrebu, ni u Bruxellesu – odgovorio mu je Plenković. </p><p>Prozivao je šef SDP-a aktualnog premijera i zbog odluka Nacionalnog Stožera i ponovio opaske kako se skriva iza njegovih odluka.</p><p>Kazao je i kako "očito Stožer ide po lekcije i instrukcije u Banske dvore, što je nedopustivo". </p><p>- Osim toga u Stožeru su sve odreda istaknuti članovi HDZ-a, oni su na HDZ-ovim listama – kazao je Bernardić.</p><p>U njemu sudjeluju ljudi po funkcijama, ministri unutarnjih poslova i zdravstva, ali i drugi ugledni stručnjaci, koji su ujedno članovi HDZ-a, to je nama plus i mi smo ponosni. To su ljudi koji su Hrvatskoj osigurali zdravlje. Vi niste osigurali ništa, vi ste osigurali lamentiranje i rušili ste sve od starta – uzvratio je Plenković.</p><p><strong>POGLEDAJTE NAJBOLJE FORE O DEBATI:</strong></p>