Država koja grca u problemima je na čekanju, a jedina konstanta kada je u pitanju vladajuća garnitura su afere. I da, rejting kojim im se, bez obzira na sve, vrti oko 30 posto. Cijene od goriva pa do hrane divljaju, građani strahuju koliki će biti udar na kućne budžete zbog najavljenog rasta cijene plina i struje, od kojeg se poduzetnici već guše i čeka se da se to također prelije na same građane kroz višu cijenu usluge ili dobara koje nude. Za to vrijeme HDZ-ovi ministri uvjeravaju kako se u Hrvatskoj odlično živi.