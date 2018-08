'Sve to nema veze ni sa mnom ni s glazbom. To je politika'

Nakon afere s otkazivanjem koncerta Momčila Bajagića Bajage na Danima pive u Karlovcu, bilo je pokušaja da se isto izvede i s najavljenim koncertom na Špancirfestu u Varaždinu. Ipak, to se neće dogoditi, pa će tako na prvom danu Špancirfesta nastupiti i Bajaga. O svemu što se događalo s Bajagom je u Varaždinu razgovarala novinarka N1 televizije.

Na pitanje kako je doživio situaciju koja se odigrala u Karlovcu, Bajaga je odgovorio: Ja sam mnogo manje imao prilike vidjeti što se događalo dok se događalo. Zvali su nas ljudi iz Karlovca s kojima smo imali načelni dogovor, ali ne i ugovor, i rekli kako zbog određenih pritisaka ne žele da radimo koncert.

- Ja sam rekao: Ok. Mi smo otišli u Pulu, imali smo odličan koncert, lijepo večer, za pamćenje. Ja stvarno nisam obraćao puno pažnje na to. Ako si dobrodošao dođeš i sviraš, ako nisi...

'Jedva čekam da se popnem na binu'

Bajaga se na meti branitelja našao zbog četničke pjesme koje je tamo navodno pjevao 1993. godine. Pjevač je na te optužbe odgovorio da po 'deseti put ponavlja': Nikad nisam pjevao tu pjesmu, nisam je ni čuo, a osobito je nisam napisao. Valjda bih se sjetio, nisam toliko ishlapio. Ovo sve nema nikakve veze ni sa mnom ni s glazbom, to su politički odnosi. Ja ne pratim ni u Srbiji političku situaciju, a kamoli u Hrvatskoj.

Bajaga je izjavio i da mu je 'Špancirfest draga manifestacija te da grad ima povijest i lijep je'.

- Dva puta smo svirali i ne znam koji put je bilo bolje. Mi smo stvarno u top formi, svirat ćemo koncert koji smo spremali za Pulu, jedva čekam da se popnem na binu - istaknuo je.

Na pitanje bi li ipak održao koncert u Karlovcu, te ima li što poručiti braniteljima, Bajaga je odgovorio:

- Ako bi me pozvali i nikom to ne bi smetalo, ja bih prihvatio. Nemam što poručiti, jedino mogu reći da to sa mnom nikave veze nema. Razumijem njihovo nezadovoljstvo, ali ja sigurno za to nisam kriv - zaključuje.