SVE U CRVENOM Toplinski val je na vrhuncu, i danas skoro 40. Ali dolazi osvježenje, evo i kad

Sunčano i vrlo vruće bit će za Oluju, a uz lokalno umjeren do jak razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguć je poneki poslijepodnevni pljusak.

Vjetar će biti slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 34 i 39 °C u hladu.

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U četvrtak ništa bolje. Sunčano i vrlo vruće.

U unutrašnjosti povremeno mala do umjerena naoblaka. Popodnevnih pljuskova može biti u unutrašnjosti Dalmacije, no vjerojatniji su u unutrašnjosti Istre te Gorskom kotaru gdje bi moglo i zagrmjeti.

Vjetar uglavnom slab, na moru popodne do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na moru od 22 do 27 °C.

Najviša dnevna između 35 i 40 °C.

Nakon sunčanog četvrtka, od petka promjenjivije vrijeme najavljuju iz DHMZ-a, a ponegdje uz pljuskove i grmljavinu koji mogu biti izraženiji, osobito u unutrašnjosti. Pokojeg popodnevnog pljuska će u četvrtak biti u Istri i Gorskom kotaru.

U petak će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare ponegdje i olujan, a na moru bura. U subotu vjetar u slabljenju, a na Jadranu u okretanju na sjeverozapadnjak. Od petka temperatura zraka u padu, većinom u unutrašnjosti.