Sve više aviona ide na Bliski istok. Trump nudi Irancima zadnju šansu prije napada

Američki predsjednik Donald Trump poručio je Iranu da bi trebao „što prije postići dogovor“ o svom nuklearnom programu, upozorivši da će novi američki napad biti „znatno gori“ od prethodnog. Trump je naredio jačanje američke vojne prisutnosti u Perzijskom zaljevu uoči moguće vojne akcije, zbog čega su Iran, Izrael i druge zemlje u regiji danima u stanju visoke pripravnosti.

Ipak, dužnosnici Bijele kuće tvrde da Trump još nije donio konačnu odluku te da je i dalje spreman razmotriti diplomatsko rješenje. „Otvoreni smo za razgovor ako Iran želi pregovarati“, rekao je jedan dužnosnik Bijele kuće novinarima.

Foto: Kevin Lamarque

Trump je u ponedjeljak za Axios izjavio da je američka „armada“ uz obalu Irana veća od one koju je ranije poslao prema Venezueli, a u srijedu je to dodatno naglasio objavom na društvenoj mreži Truth Social.

- Masivna armada kreće prema Iranu. Kreće se brzo, s velikom snagom, entuzijazmom i jasnom svrhom... Kao i u slučaju Venezuele, spremna je, voljna i sposobna brzo izvršiti svoju misiju, brzinom i nasiljem, ako bude potrebno - napisao je Trump. Međutim, nije posve jasno koja je točno svrha te misije. Iako je Trump isprva prijetio intervencijom u znak potpore prosvjedima u Iranu, oni su u međuvremenu nasilno ugušeni, uz tisuće poginulih.

Foto: Majid Asgaripour

Opcije koje se sada razmatraju uključuju ograničene vojne udare kao kaznu režimu zbog brutalnog gušenja prosvjeda, ali i širu operaciju s ciljem destabilizacije vlasti i mogućeg poticanja novih nemira. Trump je poručio da se nada kako će Iran „što prije“ započeti pregovore sa Sjedinjenim Državama o „poštenom i pravednom dogovoru koji je dobar za sve strane“ i koji uključuje „potpuno odsustvo nuklearnog oružja“. Upozorio je da „vrijeme istječe“ te podsjetio na raniji američki napad: „Rekao sam Iranu da sklopi dogovor. Nisu to učinili i uslijedila je ‘Operacija Midnight Hammer’, koja je dovela do velikog razaranja Irana. Sljedeći napad bit će daleko gori.“

Iranska misija pri Ujedinjenim narodima odgovorila je Trumpu porukom na mreži X, podsjetivši da su Sjedinjene Države u ratovima u Afganistanu i Iraku potrošile više od sedam bilijuna dolara i izgubile više od 7.000 američkih života. Iran je poručio da je spreman na dijalog temeljen na uzajamnom poštovanju i interesima, ali je upozorio da će se, ako bude prisiljen, braniti „kao nikada prije“. U pozadini, američki dužnosnici navode da trenutačno ne postoje ozbiljni pregovori između Washingtona i Teherana, iako Saudijska Arabija, Turska i Katar posreduju i prenose poruke. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči naglasio je da diplomacija vođena vojnim prijetnjama ne može biti učinkovita te da bi SAD, želi li pregovore, morao odustati od prijetnji, pretjeranih zahtjeva i nerazumnih uvjeta.

Stižu avioni

U međuvremenu, transportni avioni iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Španjolske i Italije krenuli su za zračne baze na Bliskom istoku. Više od desetak američkih teških transportnih zrakoplova, zajedno s avionima za nadopunu goriva, premješteno je u regiju te su, u sklopu značajnog vojnog jačanja, letjeli preko baza poput Ramsteina u Njemačkoj.

Foto: Flight Radar

Izvješća upućuju na to da su britanske snage, uključujući nosač zrakoplova HMS Prince of Wales, kao i druge savezničke postrojbe, prisutne u regiji ili s njom koordiniraju djelovanje.