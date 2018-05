Sve zamke ovrhe: Fini ćete platiti više ako nemate novca

Dužnik ima dovoljno novca na računu i sjela mu je ovrha za dug iz banke. Fina ga neće blokirati jer ima novaca, ali će mu naplatiti 65 kuna kako bi provjerila može li provesti ovrhu, odnosno može li izvršiti osnovu za plaćanje.

S obzirom na to da se radi o ovrsi nad novcem u samo jednoj banci, Fina će naplatiti i dodatnu naknadu od 15 kuna. Kada se zbroje ovi troškovi, to je 80 kuna koje će Fina naplatiti ako dužniku sjedne ovrha za koju ima dovoljno novca na računu. Izračunali su nam to u Fini na našu molbu i dali također primjer što se događa kad pojedinac nema dovoljno novca na računu. Tada će Fina opet naplatiti prvih 65 kuna naknade te dodatnih 110 kuna za “izvršenje u uvjetima blokade računa”.

Različita ovrha ako ima novca

Ova naknada formira se ovisno o tome ima li dužnik račun u jednoj ili više banaka i to prema principu 15 kuna + 95 kuna ako se radi o jednoj banci, a ako se radi o više njih, onda je naknada 15 kuna + 20 kuna + 95 kuna. Dakle, tko nema novca za ovrhu, Fina će mu naplatiti više naknada. Ako pritom ima račune u nekoliko banaka, opet će mu rasti naknada. U Fini dalje napominju, da ako provode izravnu naplati i pritom moraju poslati zahtjev za naplatu dužniku (ovršeniku), naplatit će mu dodatnih 20 kuna. Ako se radi o osnovi na koju je naložen obračun kamata, primjerice na pet glavnica, onda će se naplatiti dodatnih sedam kuna za svaku glavnicu ili 35 kuna za njih pet. I tako se redom mogu zbrajati još mnoge naknade, ovisno o tome što Fina mora napraviti.

Igor Škrgatić, direktor tvrtke BE-ON koja radi s blokiranima, svjestan je da se mnogi prepuste i više ne kontroliraju koliko blokada imaju pa propuste i rok od 60 dana u kojem se mogu žaliti na blokadu. Zato kaže da nije dobro da blokirani ne drže kontrolu nad dugovima i da je prvi korak provjeriti uopće koliki su dugovi.

- Na osobni zahtjev u HROK-u mogu se provjeriti sve financijske obaveze, a ostala dugovanja treba osobno provjeriti kod vjerovnika. Ako je netko već blokiran, u Fini može tražiti očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje. To je popis svih koji su pokrenuli ovrhu, po kojem redoslijedu su to napravili i koliki je trošak Fine - kaže Škrgatić. Pritom otkriva detalj: od Fine se ne mora tražiti da izlista na papiru sva dugovanja jer svaka stranica košta 18.75 kn. Taj očevidnik može se zatražiti i na USB-u koji treba donijeti i to košta 25 kn. No u očevidniku ne moraju biti svi dugovi jer Fina bilježi samo one za koje su vjerovnici aktivirali prisilnu naplatu. Postoje i oni koji nisu pokrenuli ovrhu ili ju pokreću na različite načine pa neki vjerovnici pokreću ovrhu na čitav dug. Ako netko banci nije platio nekoliko rata za stambeni kredit, neke banke će staviti ovrhu samo za te rate, druge na čitav neotplaćeni dio kredita. - A pritom smiju naplatiti samo dugove koji su dospjeli i to je stvaran dug. Također, evidencija ukupnog duga nekad može biti i veća, primjerice, ako jedan vjerovnik proda dugovanje drugom. Zato za isti dug neki mogu imati dvije blokade. Ali nitko po zakonu ne može naplatiti duplo za isti dug te se dužniku mora vratiti novac – pojašnjava Škrgatić. Kao direktor tvrtke BE-ON Škrgatić radi s blokiranima i to kroz radionice. Prema iskustvu, polovicu mogu odblokirati stručnjaci u svega nekoliko mjeseci i to one koji rade u tvrtkama s dobrim bonitetom.

Ima nade za neke blokirane

Dosad se pokazalo da iz blokade uz podršku stručnjaka najlakše izlaze oni koji imaju stalna primanja, plaće ili mirovine, te ako im dug nakon pregovaranja s vjerovnicima ne prelazi 220.000 kn. Zato je BE-ON u suradnji s Hrvatskom udrugom banaka krenula u edukativnu kampanju diljem Hrvatske.

Sadržaj je kreiran u suradnji s HUB-om i tvrtkom BE-ON.

Kako iskočiti iz duga

Hrvatska udruga banaka počela je veliku edukativnu kampanju i održavanje Radionica za prezadužene građane ‘Iskoči iz duga’ i iduća radionica bit će u Splitu 8. svibnja u 17 sati u prostorijama Hrvatske gospodarske komore na adresi Obala Ante Trumbića 4. Više saznajte na 01/24 24 24 2 i preko maila radionice@be-on.hr.