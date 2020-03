Svećenici su na 2. liniji fronta protiv korone: Ne boje se smrti

Zbog tragedije koja je pogodila Italiju u zadnjih mjesec dana, svećenici trpe veliku žrtvu. Naime, zbog velikog broja umrlih od korona virusa, ne stižu održavati pogrebe te su često prisiljeni izlagati se riziku i opasnosti.

Mon. Giulio Dellavite, glavni tajnik biskupije u Bergamu ovih se dana našao u teškoj situaciji. Dvadeset svećenika iz njegove župe umrlo je od korona virusa u prethodnim tjednima. Kako bi im odao počast, na obljetnicu nestanka svećenika Fausta Resminija, prisjetio se i molio za sve umrle svećenike, ali i sve ostale koji su umrli od ovog zloglasnog virusa.

Foto: Reuters Upravo zbog velikog broja umrlih od korona virusa u gradu Bergamo, svećenici se nalaze u vrlo opasnoj situaciji. Održavaju sprovode, ispovijedi pred samrt te odlaze blagoslivljati preminule. Da bi stvar bila opasnija, većina svećenika je starije životne dobi, što ih svrstava u najrizičniju skupinu.

- Većina naših svećenika je starije životne dobi što ih dodatno izlaže opasnosti pri susretu s oboljelima. No, glavni posao svećenika biti je uz svoje ljude, bilo to u dobru ili zlu, on je uvijek tu. Njih ništa ne sprječava da pomognu ljudima, makar ih to dovelo i do smrti – ispričao je mons. Giulio Dellavite.

Poznato je da je nekoliko svećenika umrlo od korona virusa. Najmlađa žrtva jest 45-godišnji svećenik iz biskupije Salerno, južno od Napulja.