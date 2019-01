Svećenik se ne može oženiti u crkvi, osim ako to Papa dozvoli

Omiljeni župnik crkve Kraljice Apostola iz Zaprešića Vinko Sudar mnoge je iznenadio svojom odlukom da zbog ljubavi napušta svećeničke redove. Kako je objasnio svojim župljanima na posljednjoj misi koju je održao, odlučio je krenuti drugim putem - želi se vjenčati i osnovati obitelj.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203265 / Mladić se lažno predstavljao kao svećenik.]

No iako je Odlukom duhovnog stola Zagrebačke nadbiskupije s 31.12.2018., na vlastiti zahtjev prestao biti župnik, prema kanonskom pravu, on je i dalje svećenik s obavezom celibata, pa svoju ljubav neće moći okruniti crkvenim brakom. Osim ako za to ne dobije dozvolu od Pape.

Prema pisanju portala bitno.net, jednom zaređeni svećenik, ako je ređenje valjano, uvijek ostaje svećenik. Čak i u slučaju gubitka kleričkog staleža obveza celibata i dalje stoji. Jedina osoba koja može dati oprost od obaveze celibata je rimski prvosvećenik.

U slučajevima gdje je svećenik razriješen na vlastitu molbu pravila su, prema Zakoniku kanonskog prava, sljedeća:

Kan. 290 – Sveto ređenje, jednom valjano primljeno, nikad ne može postati nevaljano. Klerik ipak gubi klerički stalež:

1. sudskom presudom ili upravnom odlukom kojom se proglasi nevaljanost svetog ređenja;

2. zakonito izrečenom kaznom otpuštanja;

3. otpisom Apostolske Stolice; taj pak otpis Apostolska Stolica daje đakonima samo zbog važnih razloga, a prezbiterima zbog veoma važnih razloga.

Kan. 291 – Osim slučajeva o kojima se govori u kan. 290, br. 1, gubitak kleričkog staleža sa sobom ne nosi oprost od obveze celibata, koji daje samo rimski prvosvećenik.

Kan. 292 – Klerik koji prema pravnoj odredbi izgubi klerički stalež gubi time prava vlastita kleričkom staležu i više ga ne vežu nikakve obveze kleričkog staleža, uz obdržavanje propisa kan. 291; zabranjuje mu se vršenje vlasti reda, uz poštovanje propisa kan. 976; samim tim lišen je svih služba, zadaća i bilo koje povjerene vlasti.

Kan. 293 – Klerik koji izgubi klerički stalež ne može se ponovno upisati među klerike, osim po otpisu Apostolske Stolice.

Kao što vidimo, postoje dva slučaja u kojima zaređeni svećenik može dobiti oprost od celibata. Prvi je istaknut u prvoj točki kanona 290, a radi se o slučajevima kada se dokaže da osoba uopće nije valjano zaređena te time ne postoji niti zavjet celibata.

Drugi slučaj tiče se odluke samog Svetog Oca. No dosadašnji su pape, prema nekim komentarima to davali u iznimno rijetkim situacijama.

Tema: Hrvatska