Svećeniku ponovno sude zbog smrti dječaka koji je pao u šaht

Teško je, Lovru nećemo nikada zaboraviti, uvijek je u našim srcima i mislima. Za tragediju ne krivim nikoga. Sa svećenikom Kutenom sam ostala u dobrim odnosima, jednostavno se dogodio nesretan slučaj, rekla nam je Mihaela Bobić, majka jednoipolgodišnjeg dječaka Lovre koji se u veljači 2016. godine utopio u šahtu ispunjenom vodom i vapnom u dvorištu župnog dvora u Gorincima u općini Generalskom Stolu gdje je tada s obitelji, suprugom Ivanom i svojim starijim sinom Lukom stanovala, te pomagala svećeniku Željku Kutenu u brizi oko ljudi kojima je svećenik u dvoru pružio utočište.

Županijsko državno odvjetništvo svećenika Kutena tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti jer nije propisno zatvorio i osigurao šaht u dvorištu dvora u kojem se dječak utopio. U utorak je svećeniku iznova počelo suđenje, zbog novog sastava Sudskog vijeća i predsjednice Vijeća.

Svećenik slabo čuje, sve ga je jako potreslo

Svećenik Kuten se ponovno izjasnio da se ne osjeća krivim za optužnicu koja mu se stavlja na teret, a obranu će iznositi na kraju dokaznog postupka.

Njegova braniteljica je predložila da se na mjestu događaja provede rekonstrukcija događaja s obzirom da je nejasna pozicija šahta, kao i dinamika događaja, te da se utvrdi gdje su spornog trenutka djeca bila, te tko je otvorio vrata. A s obzirom da svećenik jako slabo čuje, te pomoću ugrađene pužnice na lijevo uho čuje tek 20 posto, a na desno ništa, što mu otežava komunikaciju i čita s usana, braniteljica je predložila da se nad njime utvrdi raspravna sposobnost.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Predsjednica Sudskog vijeća Elma Kaleb Mamić je prihvatila prijedlog braniteljice i naložila da se nad njime provede kombinirano medicinsko vještačenje, te odgodila raspravu. Majka dječaka se izjasnila da neće tražiti ostvarenje prava na imovinsko pravni zahtjev.

Svećenika Kutena je ovaj događaja jako potresao.

Dječak upao u šaht s vodom i vapnom

Podsjetimo, kobnog dana je majka s dječacima vani vješala rublje zbog čega su njena djeca vjerojatno i kasnije izašla u taj dio dvorišta i ostala se vani igrati, a ona je ih je izgubila iz vida dok je u kuhinji kuhala ručak. Za nekoliko trenutaka je čula starijeg sina da je doziva.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Tijekom igre mlađi dječak je upao u metar dubok betonski šaht ispunjen vodom i vapnom i utopio se. Stariji dječak ga je pokušavao izvući i dozivao majku, koja je brzo došla i izvukla dječaka, no on je već bio poplavio, bio je pothlađen i nije disao. U tom trenu je naišao svećenik Kuten i mališana odmah odvezao u lokalnu ambulantu, gdje mu liječnica unatoč uloženim naporima nije uspjela pomoć i mogla je samo konstatirati njegovu smrt.

Obitelj se nakon tragedije odselila u mjesto kod Čakovca.

- U vrijeme tragedije sam bila trudna i zbog svega toga smo odselili u Međimurje. Nakon tragedije sam rodila još dva dječaka, Leona koji sada ima tri pola godine i Luciana koji je navršio 9 mjeseci. Nastojimo nastaviti dalje sa životom, iako je bol zbog gubitka Lovre uvijek prisutna. Tek nedavno mi je Luka ispričao što se zapravo dogodilo kobnog dana. Kada smo ušli u kuću rekla sam im da sjednu u kuhinju jer sam pristavljala juhu za stol, no nisam zaključala vrata. Dječaci su tada kriomice izašli u dvorište i igrali se s psima. Luka je trčao oko dvora u jednom smjeru i lovio jednog psa, dok je Luka trčao u drugom smjeru za drugim psom. Tada je do njega došao pas, ali ne i Lovro. Tražio ga je i pronašao u šahtu. Pokušao ga je izvući i tada me dozivao - ispričala je majka u grču, dodajući da je nakon toga došao svećenik Kuten i na sve načine pokušavao pomoći njenom dječaku.