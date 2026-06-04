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Šveđani okreću leđa vladi: Oporba bi mogla preuzeti vlast

Piše HINA,
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Šveđani okreću leđa vladi: Oporba bi mogla preuzeti vlast
Foto: Bernd Von Jutrczenka/DPA

Stranke oporbenog lijevog centra trebale bi pobijediti na parlamentarnim izborima u Švedskoj u rujnu i vjerojatno svrgnuti desničarsku vladu, pokazuje anketa državnog zavoda za statistiku objavljena u četvrtak

Šveđani izlaze na biračka mjesta 13. rujna, a kampanja dobiva na intenzitetu, dok su kriminal, troškovi života, sigurnost, imigracija i opskrba energijom visoko na dnevnom redu kao glavne teme kampanje. Potpora četirima strankama oporbe, od kojih je Socijaldemokratska stranka bivše premijerke Magdalene Andersson daleko najveća, iznosila je 55,2 posto, što je porast u odnosu na 48,9 posto koje su osvojile na izborima 2022. godine.

Potpora vladajućem bloku premijera Ulfa Kristerssona, uključujući usko povezane Švedske demokrate, iznosila je 42,6 posto, što je pad u odnosu na 49,6 posto koje su osvojili na tijesnim izborima 2022. godine.

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Anderssonini Socijaldemokrati, najveća švedska stranka, prema anketi bi trebali pobijediti s 33,9 posto, što je porast u odnosu na 30,3 posto prije četiri godine.

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