SUDBINA ARKTIKA

Švedska šalje vojsku na Grenland. Cure neslužbeni detalji o sastanku u SAD-u

Piše Filip Sulimanec,
I dok se očekuju službene informacije susreta, Švedska je službeno otkrila da šalje časnike na arktički otok koju plijeni svjetsku pažnju. Odlaze na zahtjev Danske kako bi sudjelovali u vojnoj vježbi

Završio je sastanak između potpredsjednika Vancea, državnog tajnika Rubija te ministra vanjskih poslova Larsa Løkkea i grenlandske ministrice vanjskih poslova Vivian Motzfeldt, javlja BBC. Danski javni servis DR izvijestio je da danski dužnosnici procjenjuju kako je sastanak u Bijeloj kući s američkim potpredsjednikom JD-jem Vanceom protekao dobro.

Prema riječima političke dopisnice Christine Cordsen, izaslanstvo iz Kopenhagena osjećalo se „olakšano i smatra da je sastanak prošao dobro“. Kako navodi DR, sastanak je također trajao dulje nego što je prvotno bilo planirano.

„Nekoliko časnika švedskih oružanih snaga danas stiže na Grenland. Oni su dio skupine iz više savezničkih zemalja“, napisao je Ulf Kristersson na društvenoj mreži X.

Vojno osoblje pripremat će se za nadolazeće aktivnosti u okviru danske vježbe Operation Arctic Endurance, rekao je. „Na zahtjev Danske Švedska šalje pripadnike Oružanih snaga.“

