Obavijesti

News

Komentari 1
Više uvjeta, duže čekanje

Švedska uvodi stroža pravila za stjecanje državljanstva: Osam godina boravka, zarada i test...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Švedska uvodi stroža pravila za stjecanje državljanstva: Osam godina boravka, zarada i test...
Foto: Pixabay

Švedska uvodi stroža pravila za stjecanje državljanstva, a podnositelji zahtjeva morat će živjeti minimalno osam godina u zemlji, zarađivati određeni iznos i proći test razumijevanja švedskog društva, priopćila je u ponedjeljak vlada desnog centra

Admiral

Uzastopne vlade uvodile su strože imigracijske politike od 2015. godine, kad je oko 160.000 tražitelja azila potražilo utočište u Švedskoj. Manjinska koalicijska vlada sada smatra da će se još restriktivnija politika o imigraciji pokazati popularnom među biračima na parlamentarnim izborima u rujnu.

"Ovi su zahtjevi puno stroži od situacije u kojoj smo danas jer sada u osnovi ne postoje uvjeti (za stjecanje državljanstva)", rekao je novinarima ministar za migracije Johan Forssell.

Vlada je objavila da će podnositelji zahtjeva za švedsko državljanstvo morati živjeti u zemlji osam godina umjesto pet, imati mjesečni prihod veći od 20.000 švedskih kruna (2.225 dolara) te položiti test jezika i kulture.

HRVATSKA - ŠVEDSKA (20:30) Eh, kad bismo utišali 12.000 Šveđana... U Parizu su nas razbili bez dva glavna igrača
Eh, kad bismo utišali 12.000 Šveđana... U Parizu su nas razbili bez dva glavna igrača

"Čini se razumnim znati je li Švedska monarhija ili republika, ako želite biti državljanin", rekao je Forssell.

Osoba s kaznenim dosjeom, bilo u Švedskoj ili inozemstvu, morat će čekati dulje prije nego što će imati pravo podnijeti zahtjev. Primjerice netko tko je odslužio četverogodišnju zatvorsku kaznu morat će čekati 15 godina prije podnošenja zahtjeva za državljanstvo.

Protuimigrantska stranka Švedski demokrati, koja podržava manjinsku koalicijsku vladu, okrivila je desetljeća, kako kažu, neuspješne imigracijske politike za val mafijaškog kriminala koji je zahvatio zemlju.

Nova pravila trebala bi stupiti na snagu 6. lipnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'
REVOLUCIONARAN ZAHVAT

EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'

Slavonka je prije 20 godina pala pod kombajn, kvrge su joj ispunile lice i zaklapale oko, iz drugih bolnica, joj se kažu, nisu povratno ni javili, a tim predvođen dr. Kalousekom i dr. Čulom joj je vratio lice.
Ciklona ide prema Hrvatskoj. Na udaru će biti ovi dijelovi zemlje
EVO ŠTO NAS ČEKA

Ciklona ide prema Hrvatskoj. Na udaru će biti ovi dijelovi zemlje

Od utorka pa sve do kraja tjedna očekuje se pretežno oblačno i kišovito vrijeme. Najveće količine oborine past će na Jadranu, osobito na srednjem i južnom dijelu
FOTO U vlaku koji se zapalio kraj Osijeka bilo je 100 ljudi. Evo što su poručili iz HŽ-a
POSLALI DRUGI VLAK

FOTO U vlaku koji se zapalio kraj Osijeka bilo je 100 ljudi. Evo što su poručili iz HŽ-a

Na stajalištu Dopsin oko 20.15 sati zapalio se vlak koji je vozio na relaciji Slavonski Šamac-Osijek. Iz HŽ-a kažu da se aktivirala oprema za inicijalno gašenje vlaka, ali i da je osoblje saniralo plamen aparatima za gašenje požara. U vlaku je bilo stotinjak putnika koji su izašli iz vlaka, a nitko nije bio ozlijeđen.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026