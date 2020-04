Svetac koji je htio biti pilot jer 'Poljak ne može postati Papa'

Emilija, majka malenog Karola Jozefa Wojtyle, susjedima je često ponavljala da će njezin Lolek biti velik čovjek. Nadimak Lolek je dobio u osnovnoj školi, a zvali su ga i Lolus.

Godine 1927., nakon što je američki pilot Charles Lindbergh zrakoplovom preletio Atlantik, tada sedmogodišnjeg Karola su upitali što bi htio biti kad odraste.

- Bit ću pilot - odgovorio je. Zatim su ga pitali zašto ne bi bio svećenik pa je uzvratio: 'Zato što Poljak može biti drugi Lindbergh, ali ne može postati papa'.

Malenog Karola tragedija je pogodila još kao dijete. Majka mu je umrla mjesec dana prije njegovog 9. rođendana, a tri godine kasnije umro je i njegov stariji brat Edmond.

Prije Drugog svjetskog rata u njegovim rodnim Wadowicama, koje su imale oko 10 tisuća stanovnika, živjelo je oko dvije tisuće Židova. Ivan Pavao II. puno godina poslije pisao je svom židovskom prijatelju Jerzyju Klugeru i kako su mnogi Židovi u selu bili njegovi prijatelji u osnovnoj školi, ali i kasnije u gimnaziji.

Kada su objavljivani rezultati prijamnog ispita za vadovičku gimnaziju Karolov prijatelj Kluger saznao je da je cijeli njegov razred uspješno položio te je želio s njime podijeliti dobru vijest.

- Lolek, Lolek primljen si! - odjekivalo je crkvom u kojoj je mladi Karol ministrirao. Pogledao ga je, dajući mu do znanja da je misa u tijeku i da sada ne mogu razgovarati. Kada je misa završila, pokraj Jureka je prošla neka žena.

- Što ti tu radiš? Nisi li ti sin predsjednika židovske općine? - upitala ga je i otišla dalje.

Pojavio se Karol kojeg je zanimalo što je htjela od njegova prijatelja.

- Ne znam. Sigurno se čudila kad je vidjela Židova u crkvi - rekao je Jurek.

- Pa čemu bi se trebala čuditi? Svi smo mi djeca jednog Boga! - poručio mu je Karol.

U razredu je bilo nekoliko Židova, a mladići bi se kada bi igrali nogomet dijelili u dvije ekipe, katoličku i židovsku. Na golu jedne ekipe stajao je Karol Wojtyla, a s druge Poldek Goldberger, zubarev sin. Ponekad bi u ekipe dovodili igrače iz drugih razreda, no u židovskoj ekipi ne bi bilo dovoljno igrača. Tada bi na golu za Židove branio Lolek.

Bavio se i drugim sportovima - klizanjem, skijanjem i planinarenjem, a volio je i plivanje, vožnju biciklom i spuštanje kanuom. Skijanje mu je od svega bilo najdraže. Tijekom svojeg pontifikata najčešće je posjećivao skijalište Terminillo u blizini Vatikana.

Navodno je, dok je još bio kardinal, izjavio kako 'nije dolično kardinalu da skija loše'.

Rano se počeo baviti glumom u raznim kazališnim skupinama. Kad je nadbiskup krakovski Adam Sapieha posjetio srednju školu u obližnjim Wadowicama 1938, dočekao ga je najbolji učenik, tada 18-godišnji Karol Josef Wojtyla. Impresioniran Karolovim govorom, nadbiskup ga je pitao što namjerava učiniti u životu.

Nadbiskup krakovski Adam Sapieha bio je fasciniran mladim gimnazijalcem Wojtylom

- Biti filozof ili glumac - odgovorio je mladić.

- Šteta - rekao mu je tada nimalo impresionirani kardinal Sapieha.

Nakon završetka gimnazije preselio u Krakov gdje se troumio između glumačke karijere, studija filozofije i studija teologije. Ipak se odlučio za Filozofski fakultet na kojemu je s poljskim piscem Juliusom Kidrinkim osnovao kazalište. Nakon dolaska nacista u Poljsku, Karol je ilegalno nastavio studije i širio pacifističke ideje, a govorio je i kako se otpor nacistima može pružati i bez oružja.

Da bi se prehranio, radi u kamenolomu i tvornici kemikalija. Imao je dvije prometne nesreće, udario ga je automobil i drugi put kamion. Njegovo se ime pojavilo na listi osoba, koje traže nacisti. Skrivao se pet mjeseci u podrumima biskupske palače.

Karol #Wojtyła went hiking with these students in 1954. Pope John Paul II has maintained an active outdoor life throughout his tenure as bishop, cardinal and pope.#JP2 pic.twitter.com/WTq24SKoTs