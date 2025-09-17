Sveučilište u Kaliforniji tužilo je Trumpovu administraciju

Dio sindikata i nastavnika obrazovnog sustava Sveučilišta Kalifornije (UC) tužilo je administraciju predsjednika Donalda Trumpa zbog zamrzavanja saveznih sredstava i drugih postupaka za koje tvrde da imaju za cilj gušenje akademske slobode. Dvadeset i jedna skupina koje predstavljaju više od 100.000 zaposlenika tužila je Trumpa zbog zamrzavanja saveznih sredstava i drugih postupaka za koje tvrde da imaju za cilj gušenje akademske slobode. Tužba, podnesena Okružnom sudu SAD-a za Sjeverni okrug Kalifornije, nastoji zabraniti vladi korištenje financijskih prijetnji protiv sustava za koje je rekla da su štetne i nezakonite. Također ima za cilj vratiti već obustavljeno financiranje.

Trumpova administracija pokušava preuzeti svakodnevno upravljanje UC-om putem prisile, prijeteći smanjenjem 17 milijardi dolara godišnjeg saveznog financiranja sustava ako se ne pridržava zahtjeva, navodi se u tužbi.

Dodaje se kako su te prijetnje bile utemeljene na preziru prema nastavnom planu i programu institucija, ekspresivnoj aktivnosti na kampusima i inicijativama za raznolikost, jednakost i uključivost.

Sveučilište Kalifornije (UC) upravlja jednim od najvećih visokoškolskih sustava u zemlji, sa 10 glavnih kampusa (Berkeley, Davis, LA, San Francisco, Irvine....) i gotovo 300.000 studenata, kao i 265.000 nastavnika i osoblja. UC, koji godišnje prima 17 milijardi dolara saveznih sredstava, zabrinut je zbog daljnjih rezova u financiranju kampusa i bolnica dok se istrage nastavljaju.

"Nećemo stajati po strani dok Trumpova administracija pokušava uništiti jedan od najvećih javnih sveučilišnih visokoškolskih sustava u zemlji i gazi akademsku slobodu na Sveučilištu Kalifornije, srcu cijenjenog pokreta za slobodu govora," rekao je Todd Wolfson, predsjednik Američkog udruženja sveučilišnih profesora.

Vlada je pokrenula istrage o tome kako su se sveučilišta nosila s navodnim antisemitizmom tijekom studentskih prosvjeda protiv izraelskog napada na Gazu te je zamrznula sredstva zbog toga i drugih pitanja, uključujući klimatske inicijative i programe DEI.