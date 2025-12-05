Obavijesti

HRVATI U BIH

Sveučilište u Mostaru slavi 48 godina. Hrvatska ove godine izdvojila 10 milijuna eura

Piše HINA.
Čitanje članka: < 1 min
Mostar: Gordan Jandroković održao sastanak s predstavnicima Sveučilišta u Mostaru | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL

Državni tajnik Mrvac u obraćanju je istaknuo posebnost ovoga podneblja i važnost ove visokoškolske ustanove.  "Sveučilište u Mostaru je institucija koja povezuje znanost, identitet i zajedništvo te predstavlja snažno uporište hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini”, rekao je najavivši nastavak hrvatske potpore

U Mostaru je u petak obilježeno 48 godina postojanja sveučilišta u tom gradu i tim povodom održana je svečana sjednica Senata tijekom koje su dodijeljene rektorove nagrade Sveučilišta u Mostaru.

Sveučilište u Mostaru predstavlja snažno uporište hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, ocijenio je tim povodom državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih prof. dr. sc. Nikola Mrvac te je najavio nastavak potpore Republike Hrvatske toj visokoškolskoj ustanovi. 

Rektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josip Faričić obratio se u ime Rektorske konferencije Republike Hrvatske istaknuvši važnost doprinosa Sveučilišta u Mostaru razvitku regije i jačanju akademskih standarda.

„Možemo samo čestitati Sveučilištu u Mostaru na svemu što jest i što čini kako bi se ovaj dio Europe razvijao na najbolji mogući način, na temeljima izvrsnosti, kvalitetnih međuljudskih odnosa i uvažavanja raznolikosti, koji počivaju na osnovnim ljudskim vrijednostima,” naglasio je rektor Faričić.

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Ivo Čolak uručio je na svečanosti za 23 studenta rektorove nagrade za izniman uspjeh u studiranju.

Sveučilište u Mostaru ima 10 fakulteta i jednu Akademiju umjetnosti. Trenutačno na njemu studira oko 10.000 studenata, od kojih je oko 1.000 iz Hrvatske. Ove godine Vlada Republike Hrvatske je izdvojila 10 milijuna eura kao potporu radu ove jedine javne visokoškolske ustanove u BiH u kojoj se nastava odvija na hrvatskom jeziku. 

