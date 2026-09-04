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SVI BI LETJELI Nedostaje nam plan za helikoptere: 'Letjelice trebaju policija, Hitna, HGSS...'

Piše Bogdan Blotnej,
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SVI BI LETJELI Nedostaje nam plan za helikoptere: 'Letjelice trebaju policija, Hitna, HGSS...'
Foto: HGSS
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Nakon najave o nabavi novog helikoptera, raspravlja se o strategiji korištenja letjelica za hitne medicinske intervencije i gašenje požara, a stručnjaci ističu potrebu za većim brojem baza na obali

Nakon objave teksta 24sata, kako MUP i Civilna zaštita nabavljaju treći helikopter, koji bi prema opremi trebao služiti i za gašenje požara, otvorilo se nacionalno pitanje buduće strategije korištenja tih letjelica.

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