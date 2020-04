'Svi će nositi teret, krizu neće podnijeti samo realni sektor'

Ministar gospodarstva Darko Horvat za N1 je izjavio da sve mjere prvog i drugog seta idu u smjeru zaštite svakog radnika i svakog radnog mjesta, obrta i trgovačkog društva te da se pripremaju ne samo za 'ozdravljenje hrvatskog gospodarstva, nego sveukupnog stanja u Hrvatskoj'.

Poručio je kako nakon korone slijedi nova bitka, a to je ona za gospodarski rast i oporavak te bitna za mjesto Hrvatske u punopravnom članstvu u EU.

- Ono što svaki građanin Hrvatske mora znati, Hrvatska u ovom trenu ima mjera u ukupnom iznosu na razini 10% BDP-a. Nisu to napravile niti Slovenija, ni Austrija, ni Češka, ni Slovačka, ni Danska, ni Nizozemska. Hrvatska je napravila iskorak, dala je poduzetnicima veliko povjerenje i očekuje povratnu vezu da u ovom procesu koji se zove sprečavanje utjecanja širenja koronavirusa, Hrvatska vlada želi podijeliti odgovornost, ali podijeliti i ingerenciju nad time da svaka kuna koja iz državnog proračuna ide prema poduzetniku, u krajnosti završi kod hrvatskog radnika - rekao je ministar Horvat.

Što se tiče kontrole uplate subvencija i eventualnih mogućnosti zlouporabe, Horvat je rekao da se radi o mjeri koju je jednostavno kontrolirati.

- Svako trgovačko društvo ili obrt u trenu kad isplaćuje plaće kroz JOPPD obrazac, poreznoj upravi mora dati sve podakte i mi ćemo na mjesečnoj razini vidjeti je li poslodavac od dobivenih 4 tisuće kuna platio radniku. Nemamo ništa protiv da poslodavci daju i više ako su u mogućnosti i obračunaju na drugi način iznos sredstava jer na taj iznos za svakog radnika poslodavac će morati platiti poreze i doprinose - pojasnio je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Rekao je da preko 448 različitih nameta 'tište hrvatske poduzetnike' i da su ad hoc metodom mogli napraviti više štete, ukidanjem onih dijela nameta koji na terenu polučuju investicijski ciklus i dio su gospodarskih aktivnosti. Pripremali su se, kaže, drugačijom analizom pa će prvi akcijski plan djelomičnog umanjenja i ukidanja parafiskalnih nameta dobiti drugačiju formu. Ipak, još ne žele s takvim prijedlogom pred vladu već će to napraviti kada budu sigurni.

Komentirao je i zahtjeve za pomoć pri ulaganje te je rekao da se ne radi o pomoći, nego o zakonodavnom okviru.

- Nisu to pomoći, to je zakonodavni okvir koji Vlada i ministarstvo kontinuirano provode. Imali smo u proteklih nekoliko dana devet potvrda iznosa otprilike milijardu kuna novih investicija, ali veseli me što smo zaprimili 36 novih zahtjeva ukupnog gabarita na razini milijarde i pol. Do novih godišnjih financijskih izvješća i te ćemo potvrde staviti na stol i izdati. Govorimo o sigurnim zahtjevima na razini otprilike dvije i pol milijarde, a pred nekoliko dana smo potpisali 103 nove odluke, kroz tzv. novi natječaj temeljen strategijom pametne specijalizacije ukupnog iznosa 341 milijuna nepovratnih sredstava koji će generirati novi investicijski ciklus na razini preko 700 milijuna kuna. U fazi završetka obrade je i natječaj kojim potičemo nova inovativna rješenja, za koja smo pripremili europska sredstva preko 770 milijuna kuna, bespovratnih. To je dodatna financijska injekcija koja će nakon 5. mjeseca generirati novi investicijski ciklus - objasnio je Horvat.

Istaknuo je da krizu neće podnijeti samo realan sektor te da 'u fazi solidarnosti svi segmetni hrvatskog gospodarstva moraju solidarno podnijeti teret':

- Već ovim mjerama koje više nisu odgoda nego otpis potraživanja, poslali smo jasnu poruku radnicima, ali i poduzetnicima. Dajemo povjerenje kakvo nijedna Vlada nije dala poduzetničkom sektoru - da stojimo iza njih, da smo spremni osigurati njihovu likvidnost, a kad se kriza svede na minimum, isto tako početi dizati hrvatsko gospodarstvo i opet doći na stope rasta koje smo napustili ne svojom krivicom - poručio je.