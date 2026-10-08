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Svi detalji akcije Uskoka protiv Čepinaca! Kako su zemlju od 461.000 € zamijenili s ruinom?

Piše Danijela Mikola, Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 5 min
Svi detalji akcije Uskoka protiv Čepinaca! Kako su zemlju od 461.000 € zamijenili s ruinom?
storyeditor/2026-10-08/PXL_081026_160082352.jpg | Foto: Davor Javorović/Pixsell
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Uskok je pretresao domove članova zloglasne skupine, ali i načelnika, koji u poslu s njima ne vidi ništa sporno: ‘Oni su atrakcija’

Mislim da je to vezano za zadnju sjednicu općinskog vijeća, na kojoj smo donijeli odluku da ćemo osnovati svoju turističku zajednicu. Nekome to očigledno ne odgovara, rekao je hladno za 24sata dugogodišnji načelnik Čepina Dražen Tonkovac nakon što su mu u četvrtak ujutro na vrata pokucali policija i istražitelji Uskoka.

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Komentari 2
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Bambur i Moljac su već bili stalni gosti crnih kronika. Brutalno premlaćivanje, palež kuće državnog odvjetnika, trgovina informacijama... S njima je sad povezan i bogati načelnik općine. Ali tu su i drugi uključeni
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Prvoosumnjičeni je Pero Dugandžić, umirovljeni policajac iz Čepina kojem je partner u tvrtki bio i osuđeni bivši general Mirko Norac. Barišić je sin vođe Čepinske skupine. Dosad se nije povezivao s njihovim aktivnostima

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