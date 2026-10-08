Uskok je pretresao domove članova zloglasne skupine, ali i načelnika, koji u poslu s njima ne vidi ništa sporno: ‘Oni su atrakcija’
NOVI PAD ČEPINSKE SKUPINE PLUS+
Svi detalji akcije Uskoka protiv Čepinaca! Kako su zemlju od 461.000 € zamijenili s ruinom?
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Mislim da je to vezano za zadnju sjednicu općinskog vijeća, na kojoj smo donijeli odluku da ćemo osnovati svoju turističku zajednicu. Nekome to očigledno ne odgovara, rekao je hladno za 24sata dugogodišnji načelnik Čepina Dražen Tonkovac nakon što su mu u četvrtak ujutro na vrata pokucali policija i istražitelji Uskoka.
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