Komentari 13
Svi detalji proračuna za 2026.: Evo koliko novca je za mirovine, i obranu i kada kreće štednja...

Piše Snježana Krnetić, Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 4 min
Umirovljenici su dobitnici proračuna. Za njih je izdvojeno najviše, više od 10 milijardi eura. No čekaju ih porezne škare. Povećavaju se izdvajanja i za socijalne pomoći, demografiju... Stiže li i poskupljenje plina?

Još sljedeće godine ćemo povećati potrošnju i naknade, a onda ćemo 2027. i 2028. godine štedjeti jer će tad i gospodarstvo slabije rasti, pa će biti i manje prihoda. To se može iščitati iz proračuna za sljedeće tri godine, u kojem se Vlada pohvalila da sljedeće godine povećava izdvajanja za mirovine, pomoći, demografske mjere, ali i ulaganja u obranu i infrastrukturu. Ali vidi se da 2027. i 2028. godina označavaju kraj rasta potrošnje, odnosno mogle bi doći “mršavije” godine. Naravno, mnogo se toga može promijeniti u godinu dana, ali zadnjih godina proračun strelovito raste, a to bi trebalo biti zaustavljeno u zadnje dvije godine mandata ove vlade Andreja Plenkovića.

Komentari 13
Našli tijelo pilota airtractora koji se srušio kraj Senja. 'Išli su na bojenje, trebali su stići jučer'
Nakon što je ugašen požar, pronađeno je i tijelo pilota Air Tractora koji se srušio na području Krivog Puta kod Senja. U petak bi se trebao obaviti očevid kako bi se utvrdilo kako je došlo do pada letjelice
Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'
Sljedeće godine će Vlada izdvojiti 10,2 milijarde eura za mirovine, što znači da će porasti i prosječna mirovina. Ali i inflacija, odnosno rast cijena je predviđen za 2,8 posto, što znači i novi rast životnih troškova...
NEVJEROJATNA SNIMKA Magla, a on juri po zaustavnoj na ZG obilaznici: 'Svi smo se micali!'
Prema Zakonu o sigurnosti prometa pretjecanje ili vožnja trakom koja je namijenjena isključivo za zaustavljanje u nuždi kažnjava se novčanom kaznom od 260 eura i jednim negativnim prekršajnim bodom

