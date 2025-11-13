Umirovljenici su dobitnici proračuna. Za njih je izdvojeno najviše, više od 10 milijardi eura. No čekaju ih porezne škare. Povećavaju se izdvajanja i za socijalne pomoći, demografiju... Stiže li i poskupljenje plina?
REKORDNA VLADINA POTROŠNJA PLUS+
Svi detalji proračuna za 2026.: Evo koliko novca je za mirovine, i obranu i kada kreće štednja...
Čitanje članka: 4 min
Još sljedeće godine ćemo povećati potrošnju i naknade, a onda ćemo 2027. i 2028. godine štedjeti jer će tad i gospodarstvo slabije rasti, pa će biti i manje prihoda. To se može iščitati iz proračuna za sljedeće tri godine, u kojem se Vlada pohvalila da sljedeće godine povećava izdvajanja za mirovine, pomoći, demografske mjere, ali i ulaganja u obranu i infrastrukturu. Ali vidi se da 2027. i 2028. godina označavaju kraj rasta potrošnje, odnosno mogle bi doći “mršavije” godine. Naravno, mnogo se toga može promijeniti u godinu dana, ali zadnjih godina proračun strelovito raste, a to bi trebalo biti zaustavljeno u zadnje dvije godine mandata ove vlade Andreja Plenkovića.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+