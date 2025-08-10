U smjeru Zagreba, između Karlovca i Jastrebarskog, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom zbog prometne nesreće na 32. kilometru, a kolona je duga oko dva kilometra.
Svi krenuli na more. Gužve na cesti. Kolona kod Lučkog
Pojačan je priljev vozila iz smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko autoceste A1, gdje se u smjeru mora stvorila kolona duga oko jednog kilometra, izvijestio je u nedjelju Hrvatski autoklub (HAK).
Na dionici A1 između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama, uz moguće kraće zastoje.
Predmet na kolniku autoceste A1, na 13. kilometru u smjeru Zagreba, usporava promet, pa se vozi uz ograničenje brzine od 100 kilometara na sat. Vozačima se savjetuje pojačan oprez.
Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih kolona – najviše do jednog kilometra.
Na autocesti A2 Zagreb–Macelj i A6 Rijeka–Zagreb promet je protočan u oba smjera.
Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija, dok kod tunela Učka u oba smjera nema dužih kolona. Na Krčkom mostu promet se odvija bez čekanja u oba smjera.
Na Jadranskoj magistrali (DC8), između Klenovice i Senja, kod mjesta Smokvica Krmpotska, zbog prometne nesreće vozi se naizmjence, jednim prometnim trakom.
Zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti DC1, na snazi je danas, 10. kolovoza, od 12 do 23 sata.
Na državnoj cesti DC27, zbog sajma u Benkovcu, pojačan je priljev vozila iz smjera Karina i Šopota, a ostalim sudionicima u prometu savjetuje se korištenje alternativnih cestovnih pravaca.
Povremeno je pojačan putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
