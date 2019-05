Svi na Bundek: Najbolju fotografiju Pevec nagrađuje roštiljem

Osim u dobroj klopu, cugi i mjuzi, na Chill&Grill festivalu na Bundeku do 3. svibnja svakako uživajte i u chillanju. Za to se pobrinuo Pevec. U Pevec chill zoni nalazi se instagramični vertikalni vrt pored kojeg se jednostavno morate fotkati. Posjetitelji mogu saznati koji su tip grill majstora i osvojiti nagrade. U Pevec zoni saznajte jeste li Homo ćevapus koji svaku vrstu hrane najradije baca na roštilj ili Tipus za ekipus čija je filozofija što više, to bolje i zato se njemu preporučuje najveći roštilj u ponudi. Pic-pic pac pak pravi je obiteljski čovjek koji seprilagođava se ukusu gostiju. Možda ste i Tele na gradele, kod kojeg niti jedna prigoda ne prolazi bez roštilja ili pak Stari žar - roštilj-majstor koji se genijalnim roštiljem želi vratiti u dobra, stara vremena kad su svi bili „slobodni“.

No to nije sve! Posjetitelji se mogu fotkajti uz Pevec roštilje uz #pevecgrillologija i najkreativniju fotografiju nagrađuje roštilje. Samo NAJfinija jela hrvatske kuhinje čekaju vas na Samofino by Pevec kućici gdje ćemo grillati samo domaće proizvode uz poznatog chefa Marina Rendića iz Bistro Apetit by Marin Rendić! Uzbudljiva kombinacija okusa poput mediteranske srdele s marmeladom od rajčice, namazom od maslina i motarom, Meat the King kobasice od crne svinje uz umak od estragona i hrena, kao i juneći šiš uz ciklu i dresing od jogurta, mente i limete i mnogi drugi, pružit će vašim nepcima nezaboravno iskustvo!



Vidimo se na Bundeku do 3. svibnja!

