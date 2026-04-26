Svi sigurnosni incidenti: Napad u Butleru bio je najopasniji, dva napadača ubila je Tajna služba

Godišnja gala večera dopisnika Bijele kuće, glamurozni događaj koji okuplja politički i medijski vrh Sjedinjenih Američkih Država, u subotu navečer pretvorila se u scene kaosa i straha. U hotelu Washington Hilton odjeknuli su pucnjevi, što je rezultiralo hitnom evakuacijom predsjednika Donalda Trumpa i prve dame Melanije te prekid večere. Napadač je uhićen, a jedan agent Tajne službe je ranjen, no život mu je spasio neprobojni prsluk.

Na Trumpa su tijekom posljednje predsjedničke kampanje 2024. godine pokušana dva atentata. Oba su otkrila određene propuste Tajne službe koji su potaknuli istrage i čistke u vodstvu agencije, piše Axios.

Napad u Butleru

U Butleru u saveznoj državi Pennsylvaniji 13. srpnja 2024. godine Thomas Matthew Crooks (20) pucao je iz puške na Trumpovom predizbornom skupu. Okrznuo je Trumpovo desno uho i ubio jednog sudionika, a kasnije ga je ubio snajperist Tajne službe. Naknadno izvješće Senata kritiziralo je planiranje, komunikaciju i vodstvo Tajne službe.

Ryan Wesley Routh 15. rujna 2024. viđen je s puškom u golf klubu Trump International u West Palm Beachu na Floridi dok je Trump igrao na terenu. Agent Tajne službe pucao je na Routha, koji je pobjegao, no kasnije je uhićen i osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

Osim tih pokušaja, Trump se suočio s nizom drugih zavjera, prijetnji i sigurnosnih propusta, piše agencija Anadolu.

Tajna služba je 22. veljače 2026. ustrijelila i ubila Austina Tuckera Martina, naoružanog muškarca koji je probio osigurani perimetar u Trumpovom odmaralištu Mar-a-Lago; Trump je u to vrijeme bio u Bijeloj kući.

Američki tužitelji optužili su u studenom 2024. Farhada Shakerija zbog navodne zavjere za ubojstvo po narudžbi IRGC-a. Shakeri je i dalje na slobodi u Iranu.

Dan prije napada u Butleru, 12. srpnja 2024. pakistanski državljanin Asif Merchant uhićen je zbog navodne zavjeri za ubojstva američkim političkim dužnosnika među kojima je bio i Trumpa, ponovno po narudžbi IRGC-a. Osuđen je u ožujku 2026.

Kanadsko-francuska državljanka Pascale Ferrier uhićena je 20. rujna 2020. nakon što je Trumpu u Bijelu kuću poslala pismo s otrovom ricinom. Kasnije je zbog toga osuđena na gotovo 22 godine zatvora.

Gregory Lee Leingang je 6. rujna 2017. ukrao viličar u Sjevernoj Dakoti i priznao da je namjeravao napasti Trumpovu kolonu automobila i prevrnuti predsjedničku limuzinu. Na suđenju se izjasnio krivim, te je osuđen na dvadeset godina zatvora.

Britanski državljanin Michael Sandford pokušao je 18. lipnja 2016. oteti pištolj policajcu na skupu u Las Vegasu. Kasnije je priznao da je namjeravao pucati u Trumpa. Sandfordu, koji ima autizam i pati od problema s mentalnim zdravljem, dijagnosticirana je psihotična epizoda u vrijeme incidenta. Osuđen je na godinu dana zatvora, a u Veliku Britaniju se vratio nakon izdržanih pet mjeseci.