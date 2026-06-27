Novi Express donosi dosje o prvoj dami SAD-a: Od skandalozne jakne i tajnih snimki iz Bijele kuće do optužbi oko Epsteinova kruga i NFT afere – ovo su trenuci koji su obilježili život najzagonetnije prve dame Amerike
Svi skandali ledene kraljice Bijele kuće: Ostala u braku da izvuče novi predbračni ugovor
Melania Trump jedna je od najintrigantnijih i najzatvorenijih prvih dama u modernoj povijesti. Dok je njezin suprug Donald Trump bio u središtu neprestane političke i medijske oluje, Melania je često birala šutnju kao svoj štit. Ipak, njezino vrijeme pod povećalom javnosti obilježili su brojni skandali. Jedan od prvih velikih skandala koji je uzdrmao njezinu javnu sliku dogodio se na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji (RNC) 2016. godine. Melania je održala govor koji je trebao predstaviti njezinu ljudsku stranu američkim biračima. Međutim, mediji i javnost su u roku od nekoliko minuta primijetili nevjerojatnu sličnost s govorom koji je Michelle Obama održala na Demokratskoj konvenciji 2008. godine. Cijeli odlomci o obiteljskim vrijednostima, napornom radu i prenošenju lekcija sljedećim generacijama bili su prepisani gotovo od riječi do riječi. Kampanja Donalda Trumpa isprva je odbacivala optužbe, tvrdeći da su korištene “uobičajene riječi”, no autorica govora Meredith McIver na kraju je preuzela odgovornost i ponudila ostavku, koju je Trump odbio.
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