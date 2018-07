'Svi smo očekivali jak udarac': Ribarski brod zabio se u trajekt

Vidjela sam da su se svi uzbunili na trajektu jer nas ribarski brod nije primijetio. Tad se na trajektu nekoliko puta oglasila sirena, no i dalje nas brod koji nam se približavao nije vidio. Svi su iščekivali udar i paničarili su, pogotovo ljudi koji su bili dolje između automobila, a onda je ribarica udarila u pramac, rekla nam je čitateljica koja je u nedjelju u 18 sati bila na Jadrolinijinu trajektu koji je plovio od Tkona na Pašmanu prema Biogradu.

Iako su svi očekivali jak udarac, to ipak nije bilo toliko dramatično, rekla nam je čitateljica koja je pomorsku nesreću snimila i dodala da su se uplašeni putnici ubrzo smirili te da je posada također reagirala smireno. Sretna je, kaže, što nitko nije ozlijeđen.

Sudar se dogodio oko 300 metara od pristaništa, a na snimci se vidi kako se desetak putnika, koji su se zatekli na pramcu, kad su shvatili da će ribarica udariti u trajekt odjednom počeli sklanjati na drugi kraj broda.

Na snimci se vidi i kako je netom prije udara član posade ribarice istrčao iz svoje kabine i počeo panično mahati rukama, no udar je bio neizbježan. Nakon što je isti član posade shvatio da su samo lagano udarili u trajekt, putniku na trajektu pokazao je palac gore. Tad su još dva člana posade ribarice izašla i počeli se dovikivati s putnicima s trajekta.

U Jadroliniji tvrde da je šteta na brodu neznatna i da nije došlo do onečišćenja mora.

- Do sudara je došlo kad je naš brod bio u fazi uplova te je ribarski brod ‘Elizabeta Jedan’ iz nepoznatih razloga krenuo prema pramcu broda ‘Prizna’. Sudar nije bio jak i nema ozlijeđenih, a materijalna šteta je neznatna. Nije došlo do oštećenja trupa, pa stoga ni do opasnosti od onečišćenja mora - priopćili su nam iz Jadrolinije Rijeka.