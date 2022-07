'Svi su pozvani na svečano otvaranje 26. srpnja. Zvat će se Pelješki most ili Pelješac bridge'

Suverenistički potez spajanja hrvatskog teritorija je veliki događaj za Hrvatsku, poručio je premijer Andrej Plenković najavljujući svečano otvaranje Pelješkog mosta 26. srpnja.

- Svi su pozvani - rekao je i podsjetio kako je izgradnja mosta zajedno s pristupnim cestama iznosila 525 milijuna eura, od čega je 357 milijuna bespovratnih sredstava.

- Drago mi je da su Hrvatske ceste ovdje odradile veliki posao, ali i različiti izvođači, bilo je tu puno aktera, zahvaljujem i ministru Butkoviću koji je koordinirao taj veliki projekt od strane Vlade. Zaista je ovo koincidiranje da u istoj godini imamo i euro i Pelješac i Schengen i pregovore s OECD-om skup postignuća koja će dugotrajno ostati kao doprinos naše Vlade boljitku Hrvatske - dodao je Plenković.

A Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i konačnu odluku o imenu mosta koji u dužini 2,4 kilometara konačno spaja kopno s poluotokom Pelješcem. Zvat će se - Pelješki most.

- Odnosno Pelješac bridge - dodao je ministar prometa Oleg Butković istaknuvši kako se samo ime "Pelješki most" već tijekom pripreme izgradnje uvriježio među građanima Hrvatske.

- Ime je jednostavno, lako pamtljivo, jednoznačno i praktički je postao simbol jedne iznimne vizure i čitavog projekta. Pelješki most je fascinantna građevina koja predstavlja ostvarenje vizije o povezanoj Hrvatskoj, čija je izgradnja označila važan korak, ne samo na putu boljeg prometnog povezivanja već i novog razvojnog uzleta Dubrovačko-neretvanske županije - rekao je Butković podsjetivši kako je Pelješki most u tehničkom smislu i najveći most u Hrvatskoj.

- A naći će mjesto među najznačajnijim europskim graditeljskim postignućima našeg vremena. Za Dubrovnik most znači bolju prometnu povezanost, za turizam Pelješca, Korčule i cijeloj juga znači novu kvalitetu. Ovim projektom ostvaren je značajan iskorak u pogledu razvoja hrvatske infrastrukture, čiji je simbol više od desetljeća prepoznat upravo pod nazivom "Pelješki most" - dodao je.

Najčitaniji članci