Svi su trošili: Vatreni zabijaju, a Hrvatima se diže - potrošnja!

U Hrvatskoj je za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji potrošeno 9.277.224.291,92 kuna

Pivo smanjuje testosteron, osobito craft, dečki su manje agresivni, počinju se družiti te su veseliji. Promet nam je u posljednjem tjednu Svjetskog nogometnog prvenstva porastao 100 posto, toliko da nam je bio problem oko povrata ambalaže koju smo trebali za daljnju proizvodnju, kaže nam Krešo Marić, predsjednik Udruge malih neovisnih pivovara.

U središtu Daruvara u tri posljednje utakmice natočilo se 10.000 litara piva iz Daruvarske pivovare, a u tjednu prije 3600 litara.

Ako pivo smanjuje testosteron, znači li to da je bilo manje ljubavi, znatiželjno pitamo, a naš sugovornik odmah “skače” da pivo ne smanjuje muškost.

- Ma ni slučajno, i žene su navijale, pile, bilo je ljubavi i više nego prije – smije se Marić. I u zagrebačkom pubu Belfast North točilo se u potocima, uz 10 vrsti točenog piva i oko 15 u bocama, promet je porastao u odnosu na prošlu godinu.

'Molili smo ih da idu kući'

- Popilo se oko 10% više piva u odnosu na srpanj lani. Jučer smo morali moliti goste da idu kući jer se vidjelo da žele dočekati zoru. Bili su malo u početku sjetni, ali i ponosni na ‘vatrene’. Htjeli su to proslaviti uz čašu - kaže vlasnik puba Mijo Karlović. A prosječno se u Hrvatskoj popije 79 litara piva po stanovniku. No nogomet budi navijačku strast, bilo da je to veselje, ljutnja ili tuga, pa se i popije puno više nego inače.

Predsjednik Udruženja proizvođača piva, slada i hmelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) Pero Ivanković kaže kako procjenjuju da se samo tijekom utakmica na kojima je igrala hrvatska reprezentacija popilo od 7000 do 12.000 hektolitara piva. A zahvaljujući “vatrenima”, omastila se ne samo pivarska industrija, nego i mesna. Samo PIK je tijekom SP-a prodao 10 milijuna ćevapa.

Više od 2,2 milijuna pakiranja mesnih narezaka, kao i više od dva milijuna kobasica pojelo se tijekom prvenstva. Štoviše, kobasa se pojelo tri puta više nego u vrijeme zagrebačkog Adventa, kad one idu ‘ko po loju’. PIK je prodao i 30 posto više narezaka nego inače, najviše zimske i čajne salame, a mesa sveukupno pojelo se deset posto više nego inače.

Uz mesinu koja se spremala na razne gurmanske načine, prije svega na roštilju, hrskale su se i grickalice te je samo navijačkog čipsa Adria Snack Company “otišlo” 80.000. Prodaja njihovih grickalica u Dalmaciji je porasla za 30 posto, u Istri i Kvarneru za 20 posto, a u Zagrebu za 15 posto. Adria Snack Company potvrđuje da se samo čipsa pojelo 20 posto više nego inače.

Najviše se trošilo na dan utakmice

Najviše se hrskalo u Zagrebu, gdje su navijači pojeli pola sve prodaje ove tvrtke. Slično potvrđuju i u Koestlinu, čija je prodaja rasla općenito za pet posto, a samo Saltas asortimana slanih grickalica 16 posto. Domaća proizvodnja hrane i pića definitivno je profitirala od Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, a ugostitelji su usred ljeta dobili dodatni zalet u leđa.

Oni su tako fiskalizirali gotovo 879 milijuna kuna ili tri posto više nego u istom razdoblju lani. Podaci su to Hrvatske gospodarske komore koji pokazuju da općenito velika sportska natjecanja dižu potrošnju za oko deset posto. Najviše je porasla prodaja televizora, navijačkih rekvizita, čak putovanja, odnosno čarter letova koji su prevozili navijače u Rusiju. Dakako, tu je veliki porast spomenute potrošnje hrane i pića. HGK daje i podatak da je samo tijekom nogometnog prvenstva u Hrvatskoj potrošeno velikih 9.3 milijardi kuna.

- Potrošnja u trgovini na malo u odnosu na isti period lani bila je osobito veća dan prije utakmice i na dan samih utakmica, i to od 11 do 15 posto - istaknula je direktorica Sektora za trgovinu HGK Tomislava Ravlić na temelju podataka o fiskalizaciji tijekom prvenstva. Kad se usporedi taj period s onim od lani, promet je bio za šest posto veći ove godine.

Ugostitelji su fiskalizirali nemilice

- Rekord je bio na dan utakmice s Engleskom, kad su ugostitelji imali 17 posto veći promet, a za samo finale bio je veći 13 posto - ističe Ravlić. Već pred samo polufinale linije turističkih agencija gotovo da su izgorjele jer se tražila karta više. Cijene karata su se penjale i do nekoliko tisuća eura, ako ih je netko uopće mogao pronaći u posljednji tren.

Iz agencija su nam potvrdili da su navijači iz cijele Hrvatske htjeli za Rusiju, a da je navala bila tolika da su neke od manjih agencija naprosto ugasile ponude za Rusiju jer od upita “nisu mogli disati”.

Trošilo se više i na stadionima

I iz Spara potvrđuju da im je promet porastao u dvoznamenkastom postotku, a najviše je porasla prodaja grickalica, piva i mesa za roštilj. Ističu i da su potpuno rasprodali sav navijački asortiman. Visa kao službeni partner FIFA-e za platni promet također je objavila podatke sa SP-a u Rusiji. Do polufinala se povećao beskontaktni način plaćanja za 50 posto na mjestima turnira. Svi koji su imali Visu na prvenstvu, u prosjeku su potrošili 23 dolara unutar stadiona. Najviše su trošili Rusi, potom Amerikanci i Meksikanci. Od 62 utakmice prvenstva, najviše se potrošilo na prvoj utakmici, gdje su domaćini Rusi igrali sa Saudijskom Arabijom, kad su navijači potrošili oko 900.000 dolara.