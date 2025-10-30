Obavijesti

VREMENSKA PROGNOZA

Svi Sveti u kratkim rukavima! Babljeg ljeta ne popušta, temperature idu i do 22 stupnja

Ivan Jukić
Osijek: Gra?ani dan prije Svih svetih iskoristili sun?ano vrijeme za ure?enje grobova | Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Blagdan Svih Svetih ove će godine obilježiti ugodno i iznadprosječno toplo vrijeme u većem dijelu Hrvatske. Zagreb i Dalmacija mogu računati na sunce i miran vikend, dok će Rijeka i Kvarner nakratko osjetiti jesenske oblake i povremene pljuskove...

Blagdan Svih Svetih ove će godine, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, proći uz uglavnom stabilno i iznadprosječno toplo vrijeme, iako će se u dijelu zemlje zadržati oblaci i povremena kiša. Građane očekuje ugodan vikend za posjete grobljima i obiteljska okupljanja, no ponegdje će biti potrebno ponijeti i kišobran – osobito na sjevernom Jadranu.

U četvrtak 30. listopada, očekuje se pretežno oblačno vrijeme u većem dijelu zemlje. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura će se kretati između 15 i 19 °C. Na Jadranu će biti nešto toplije, do 20 °C, uz povremene oblake i mogućnost slabe kiše, posebno u riječkom području. DHMZ za riječku regiju izdao je žuto upozorenje zbog jakog juga i obilnije kiše, dok će u Dalmaciji vjetar biti umjeren, ali povremeno pojačan na otocima.

U petak, 31. listopada, pak stiže stabilnije i sunčanije vrijeme, osobito u unutrašnjosti. U Zagrebu će dnevna temperatura doseći 19 °C, a u Splitu i do 21 °C.

Riječani mogu očekivati kratkotrajne pljuskove ujutro, no tijekom dana bit će više sunca i vedrine. Prometnice će biti suhe, a vozačima se preporučuje oprez u jutarnjim satima zbog magle u nizinama i gorskome dijelu Hrvatske.

Blagdan Svih Svetih: mirno i toplo, ali ponegdje uz oblake

Prema najnovijim podacima DHMZ-a, 1. studenoga donosi ugodne jesenske uvjete u većem dijelu zemlje.

ZAGREB: Djelomično sunčano, bez oborina, temperatura do 20 °C. Jutra će biti svježa, oko 10 °C, pa se preporučuje slojevita odjeća za posjete grobljima.

SPLIT: Mnogo sunca i toplo, do 21 °C, uz umjereno jugo. Na otocima su mogući jači udari vjetra, no bez kiše.

RIJEKA: Nakon kišnog četvrtka i petka, subota donosi predah – niski oblaci, ali uglavnom suho, do 19 °C.

OSIJEK: Stabilno i suho, pretežno sunčano, oko 18 °C.

ZADAR: Sunčano i ugodno toplo, do 21 °C.

Iako je riječ o blagdanu koji tradicionalno okuplja velik broj građana na grobljima, vremenski uvjeti ove godine bit će povoljni – posebno u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj. Na Jadranu će biti toplije, ali s nešto vjetra.

U nedjelju, 2. studenoga, stiže nova promjena vremena – najprije na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Očekuje se porast naoblake i povremena kiša, osobito prema večeri. Temperature će se zadržati slične, između 15 i 20 °C.

