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IZMJENE ZAKONA O NESTALIMA

Svi zakonski nasljednici mogu pokrenuti ostavinski postupak za nestale u Domovinskom ratu

Piše Snježana Krnetić,
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Svi zakonski nasljednici mogu pokrenuti ostavinski postupak za nestale u Domovinskom ratu
Zagreb: Dolazak članova na sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Iako postoji mogućnost proglašenja nestale osobom umrlom, dio članova obitelji nestalih u Domovinskom ratu zbog psiholoških prepreka, odnosno emotivnih razloga, to ne može učiniti.

Konačnim prijedlogom izmjena Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, koji je upućen u saborsku proceduru, omogućit će se pokretanje ostavinskog postupka i prije nego se nestalu osobu proglasi umrlom. Ostavinski postupak moći će pokrenuti svi zakonski nasljednici, ne samo članovi obitelji. Predloženim izmjenama omogućit će se pokretanje ostavinskog postupka iza osobe nestale u Domovinskom ratu i prije proglašenja nestale osobe umrle. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa.

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- Ovime zakonskim prijedlogom obiteljima skidamo teret dugogodišnje pravne neizvjesnosti, osiguravamo pravnu zaštitu i imovinsku sigurnost - rekao je ministar Tomo Medved. 

Unatoč nizu aktivnosti koje Ministarstvo hrvatskih branitelja poduzima u svrhu pronalaska osoba nestalih u Domovinskom ratu, gotovo 30 godina od završetka Domovinskog rata, dio obitelji nije ostvario pravo da sazna sudbinu svojih nestalih članova obitelji. Iako, sukladno Zakonu o izvanparničnom postupku, postoji mogućnost proglašenja nestale osobom umrlom, dio članova obitelji nestalih u Domovinskom ratu zbog psiholoških prepreka, odnosno emotivnih razloga, to ne može učiniti. U tim slučajevi,a nije moguće provesti ni ostavinski postupak te ostaje neriješeno pitanje imovine osoba nestalih u Domovinskom ratu.

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 Iz razumijevanja i uvažavanja patnje članova obitelji koji niz godina nisu saznali sudbinu svojih članova obitelji nestalih u Domovinskom ratu, ali i u cilju zaštite i brige o imovini nestalih osoba potrebno je omogućiti raspolaganje nasljedstvom, odnosno imovinom osobe nestale u Domovinskom ratu, navodi se u prijedlogu izmjena zakona.

Na zahtjev člana obitelji osobe nestale u Domovinskom ratu ili člana obitelji smrtno stradalih u Domovinskom ratu, za koju nije poznato mjesto ukopa, Ministarstvo će rješenjem utvrditi status osobe nestale ili smrtno stradale osobe u Domovinskom ratu za koju nije poznato mjesto ukopa, a za potrebe pokretanja ostavinskog postupka pred nadležnim sudom. Iznimno, ako nema živog člana obitelji, zahtjev može podnijeti i drugi zakonski nasljednik osobe nestale u Domovinskom ratu ili smrtno stradale osobe u Domovinskom ratu za koju nije poznato mjesto ukopa.

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