Švicarac opet pred Vrhovnim sudom: Rješenje treba donijeti stabilnost i povjerenje
S obzirom na to da ranijih godina Vrhovni sud nije donio konačnu odluku, što je produljilo pravnu neizvjesnost, odluka donesena uz širi konsenzus sudaca odjela ključna je za stabilnost pravne prakse
Godinama se čeka odluka Vrhovnog suda o pravima potrošača nakon konverzije kredita u švicarskim francima, a ona će predstavljati jednu od pravno i društveno najvažnijih sudskih odluka. Način na koji će se do nje doći ne smije biti tek proceduralno pitanje, nego je to ključno pitanje za njezinu legitimnost i povjerenje građana u pravosudni sustav. Pravno trenutno imamo tri proturječna stajališta o učincima konverzije, a to je da potrošači nemaju nikakvo dodatno pravo osim onoga što su dobili konverzijom. Drugi stav je da imaju pravo na sve preplate unatoč konverziji i treći da imaju pravo samo na zatezne kamate na preplaćene iznose do dana konverzije.