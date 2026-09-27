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Švicarci rekli 'ne' strožoj neutralnosti. Moskva ovim rezultatom neće biti zadovoljna

Piše HINA,
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Švicarci rekli 'ne' strožoj neutralnosti. Moskva ovim rezultatom neće biti zadovoljna
Foto: Denis Balibouse
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Inicijativa je tražila da Švicarska ubuduće ne uvodi sankcije državama koje pokrenu rat, poput Rusije. Protivnici su upozoravali da neutralnost ne smije značiti izjednačavanje agresora i žrtve

Švicarski birači u nedjelju su velikom većinom odbacili prijedlog da se u ustav unese strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti, pokazuju prve projekcije rezultata referenduma.

Oko 71 posto birača glasovalo je protiv inicijative, rekao je Lukas Golder, suvoditelj instituta za istraživanje javnog mnijenja gfs.bern, gostujući na televiziji SRF.

Ankete provedene uoči referenduma upućivale su na to da će inicijativa biti odbačena. Pokrenula ju je udruga Pro Schweiz, blisko povezana s desno-populističkom Švicarskom narodnom strankom. Neutralnost je zajamčena švicarskim Ustavom od 1848. i inicijativom se nastojalo uspostaviti strože tumačenje tog načela.

Prema prijedlogu, Švicarska ubuduće ne bi samo izbjegavala sudjelovanje u oružanim sukobima i zatvarala svoj teritorij za zaraćene strane, nego bi prestala i uvoditi sankcije zemljama koje su započele rat, poput Rusije. Iznimka bi bile sankcije Ujedinjenih naroda.

Gospodarska suradnja nastavila bi se kao i dosad, uključujući s državama koje su započele rat. Zagovornici strože neutralnosti tvrde da bi ona Švicarsku učinila sigurnijom i ojačala njezinu vjerodostojnost kao neutralnog posrednika. Protivnici su, međutim, tvrde da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti i izjednačavati počinitelje i žrtve.

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