Švicarci teško bolesnog dječaka nasilno deportirali u Hrvatsku. Liječnici ga nisu mogli liječiti...

Gildas, kako ga je nazvao švicarski Blick, je dječak star 11 godina, porijeklom iz Konga. On i njegova obitelj su bili registrirani u Hrvatskoj kao izbjeglice dok su iz Srbije željeli ući u zapadnu Europu. Obitelj je kasnije stigla u Švicarskoj gdje su roditelji, Gildas i njegov dvogodišnji brat boravili u azilantskom centru u Altstättenu. Gildas boluje od srpaste anemije – nasljedne bolesti crvenih krvnih stanica. Često ima bolne napade, a komplikacije mogu biti opasne po život. No to nije spriječilo švicarske vlasti da 19. studenog prošle godine upadnu u centara u kojem se dječak baš spremao za školu. Obitelj su odveli na aerodromu u Zürichu i odatle ih vratili u Zagreb gdje su bili registrirani.

Švicarsko Državno tajništvo za migracije smatralo je da dječaka mogu deportirati bez obzira na njegovu bolest jer su naveli kako smatraju da će u Hrvatskoj imati "odgovarajuću medicinsku skrb".

U Hrvatskoj je obitelj prvo bila smještena u centar za tražitelje azila Kutina, koji se nalazi 80 kilometara od Zagreba i gdje nije mogao dobiti adekvatnu skrb.

- Isprva su nas smjestili u kontejner. Hrvatska je znala da se vraćamo, ali nije znala ništa više. Nisu imali medicinsku dokumentaciju moga sina - ispričao je njegov otac za Blick.

Drugim riječima, liječnici nisu znali ništa o dječakovom stanju ni o prethodnim tretmanima. Nakon što je dječak doživio napad, prebačen je u Zagreb, a liječnici su izjavili da Gildasa ne mogu liječiti – između ostalog jer nisu imali kompatibilnu krv za transfuzije te su savjetovali obitelji da se presele u državu s većim brojem potencijalnih darivatelja krvi afričkog podrijetla, pišu švicarski mediji.

Dječakovo se zdravstveno stanje pogoršavalo i postalo je kritično te se brzo moralo naći rješenje.

Nakon što je Blick objavio priču, formirao se val podrške. Udruga Solidarité sans frontières pokrenula je apel, a mnogi građani i poznate osobe, uključujući biskupa Lausanne, zatražili su Gildasov povratak. U parlamentu je pokrenuto više inicijativa. Također, hrvatska je strana poslala zahtjev Švicarskoj da nazad prime dijete na što su oni na kraju, zahvaljujući iznimci u okviru Dublinske uredbe, pristali.

Dječak je po povratku u Švicarsku odmah završio u bolnici odakle je u međuvremenu otpušten. Obitelj je zahvalna na podršci no rekli su da ne žele više ništa komentirati niti su dozvolili fotografiranje.

Zašto Državno tajništvo za migracije nije uzelo u obzir Gildasovo zdravstveno stanje prije deportacije - nije jasno. Blick im je poslao upit, a oni su se pozvali na zaštitu podataka i praksu da se ne izjašnjava o pojedinačnim slučajevima.