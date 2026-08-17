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UBS IZVJEŠĆE

Švicarska banka: Hrvatska je 3. u svijetu po rastu bogatstva

Piše 24sata,
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Švicarska banka: Hrvatska je 3. u svijetu po rastu bogatstva
Šibenik: Podjela uskrsnica | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Veći rast zabilježile su samo Južna Koreja, s povećanjem od 55 posto, i Rusija, gdje je bogatstvo po odrasloj osobi poraslo 37 posto

Švicarska banka UBS objavila je kako se prosječna neto imovina po punoljetnom stanovniku Hrvatske između 2020. i 2025. povećala se za 29 posto.

Time je Hrvatska zauzela treće mjesto među promatranim zemljama. Veći rast zabilježile su samo Južna Koreja, s povećanjem od 55 posto, i Rusija, gdje je bogatstvo po odrasloj osobi poraslo 37 posto.

U izračun ulaze financijska imovina poput štednje, dionica i obveznica, ali i nekretnine te druga imovina. Od ukupne vrijednosti oduzimaju se dugovi građana, a stope rasta prilagođene su inflaciji.

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Između 2020. i 2025. samo je devet zemalja zabilježilo rast prosječnog bogatstva po odrasloj osobi veći od 20 posto. Hrvatska narodna banka prati financijsku imovinu kućanstava. Na kraju prvog tromjesečja ove godine njezina neto vrijednost, odnosno financijska imovina umanjena za obveze, iznosila je oko 88 milijardi eura.

To je devet posto više nego godinu ranije.

Kada bi se taj iznos jednostavno podijelio s brojem stanovnika, dobila bi se vrijednost od oko 23.000 eura po stanovniku. Taj podatak, međutim, ne uključuje nekretnine i ne govori koliko imovine ima tipično kućanstvo jer je bogatstvo vrlo nejednako raspoređeno.

Hrvatska se uklapa i u širi regionalni trend. UBS navodi da je osobno bogatstvo u istočnoj Europi tijekom 2025. poraslo 28 posto, više nego u bilo kojoj drugoj promatranoj regiji.

U zapadnoj Europi rast je iznosio 17 posto, a na Bliskom istoku 18 posto. UBS rast povezuje sa snažnim financijskim tržištima i povećanjem vrijednosti nefinancijske imovine, prije svega nekretnina.

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