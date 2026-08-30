Švicarska policija blokirala grad Aarauu u potrazi za napadačem s rave partyja

Sve žrtve pucnjave su švicarski državljani u dvadesetima, priopćila je kantonalna policija Aargaua, dodajući da traje potraga za počiniteljem uz angažman velikog broja snaga.

Šire područje Aaraua, grada s oko 20 tisuća stanovnika smještenog 50 kilometara zapadno od Zuricha, u potpunosti je blokirano, a policija je pozvala javnost da dostavi snimke ili fotografije incidenta.

Jedan je svjedok za švicarski medij Blick izjavio da su pucnji odjeknuli u nedjelju ujutro oko 2:30 te da je bezuspješno pokušao reanimirati ženu koja je krvarila iz prostrjelne rane.

Policija je priopćila da je 22-godišnjakinja podlegla ozljedama na mjestu događaja, piše Reuters.

Na internetskoj stranici organizatora događaj je najavljen kao rave party u natkrivenom hipodromu, s očekivanom publikom od oko 3500 posjetitelja.

Švicarska ima jednu od najviših stopa posjedovanja oružja u Europi, iako su nasilne pucnjave rijetke. Srednjoeuropska država 2019. godine izglasala je stroža pravila o kontroli vatrenog oružja.