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UBIO DJEVOJKU (22)

Švicarska policija blokirala grad Aarauu u potrazi za napadačem s rave partyja

Piše HINA,
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Švicarska policija blokirala grad Aarauu u potrazi za napadačem s rave partyja
Foto: ARND WIEGMANN
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Švicarske snage blokirale su grad Aarauu u potrazi za napadačem na rave zabavi koji je ubio 22-godišnjakinju i ozlijedio još petero ljudi od kojih su neki u teškom stanju

Sve žrtve pucnjave su švicarski državljani u dvadesetima, priopćila je kantonalna policija Aargaua, dodajući da traje potraga za počiniteljem uz angažman velikog broja snaga. 

Šire područje Aaraua, grada s oko 20 tisuća stanovnika smještenog 50 kilometara zapadno od Zuricha, u potpunosti je blokirano, a policija je pozvala javnost da dostavi snimke ili fotografije incidenta.

Jedan je svjedok za švicarski medij Blick izjavio da su pucnji odjeknuli u nedjelju ujutro oko 2:30 te da je bezuspješno pokušao reanimirati ženu koja je krvarila iz prostrjelne rane. 

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Policija je priopćila da je 22-godišnjakinja podlegla ozljedama na mjestu događaja, piše Reuters. 

Na internetskoj stranici organizatora događaj je najavljen kao rave party u natkrivenom hipodromu, s očekivanom publikom od oko 3500 posjetitelja.

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Švicarska ima jednu od najviših stopa posjedovanja oružja u Europi, iako su nasilne pucnjave rijetke. Srednjoeuropska država 2019. godine izglasala je stroža pravila o kontroli vatrenog oružja.

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